La VI edición de la corrida "Día del Amigo" invadió Rada Tilly

El último sábado y con la organización de Comodoro Corre, las calles y los cerros de Rada Tilly se vieron llenos de color con la 6ta edición corrida Día del Amigo. La prueba central de diez kilómetros destacó a tres parejas ganadoras cada una en su categoría. En la categoría A se impuso el Team Kilian Farah integrado por Carlos Hidalgo y Mauricio Veuthey (34:49) junto a David Veuthey y Cristian Morales (39:23) con un tiempo total de 1h14m14s.

A su vez, en la categoría B festejaron "Mezcla Explosiva", que estuvo integrado por Cecilia Baztán y Graciela Escudero (48:08) junto a Valeria Salaris y Vanesa Vera (50:53), marcando un tiempo total de 1h39m01s.

En la categoría C se destacó el Team Fénix Run integrado por Pablo Navarro y Dania Herrera (40:10) junto a David Rodríguez y Liliana Rodríguez (45:32) contabilizando un tiempo total de 1h25m44s.

Con gran algarabía los concursantes llegaron a la meta emocionados de haber completado el recorrido con su amigo/compañero a su lado y esperando a que se completaran con la dupla correspondiente.

Vale destacar que cada corredor disfrutó del exigente circuito donde hubo puestos de hidratación, y cada participante obtuvo la remera oficial del evento junto con la medalla de finalista.

Una vez más los corredores celebraron la amistad en todas sus formas, y la villa balnearia fue el escenario natural ideal acompañado de un bello día en pleno invierno.

Los organizadores agradecieron a OSX Comodoro, Gimnasio FTF (Full Time Fitness), La Farmacia, Aguas Orizon, Alar Sur SRL y FEADAR SA, como así también remarcaron la colaboración de la municipalidad de Rada Tilly, el cuerpo de tránsito, dirección de Deportes, a Jorge Mérida, y a Berenice Serer.

La próxima cita para los atletas locales será el 20 de agosto cuando se corra la primera edición de la Corrida Acción Solidaria Vusco 10K y 3K en Caleta Olivia.



CLASIFICACION GENERAL - 10 KM. CROSS - 10 KM. CALLE



CATEGORÍA "A" HASTA 170 AÑOS

1° Team KilianFarah (Hidalgo, Carlos Alberto - Veuthey, Mauricio 34:49 / Veuthey, David - Morales, Cristian Daniel 39:23 ) 1:14:14

2° Kasike Team III (Ferretti, Miqueas - Guerrero, Gabriel 35:15 / Dura, Damian - Heredia, Matias 42:45 ) 1:18:01

3° Team Treno I (Grosso, Lucas - Cossio, Julian 35:37 / Clar, Nazario - Villarroel, Roberto Carlos 43:05 ) 1:18:42

4° Team Treno III (Ferreira, Pedro Jose - Salazar, Alejandro 39:32 / Garcia Moron, Martin - Nenen, Dario Andres 46:27 ) 1:26:01

5° El Rejunte (Moraga, Mariano - Jozwicki, Andres 45:58 / Jara, Rodrigo - Marcos, Pablo 43:24 ) 1:29:22

6° Salvajes TRT (Jure, Roberto - Diaz, Diego 43:59 / Espinoza, Adriana - Bellini, Franco 47:19 ) 1:31:18

7° Buenos Muchachos (Cardenas, Diego - Casado, Pablo 42:35 / Ocejo, Gabriel - Borquez, Javier 49:11 ) 1:31:48

8° Ana Portugues (Gonzalez, Natalia - Mancilla, Jose 44:23 / Dos Santos, Alberto - Nuñez, Pablo Eduardo 48:33 ) 1:32:56

9° Los Guanacos salvajes (Borquez, Pablo - Quezada, Viviana 47:04 / Troncoso, Alejandro - Aimetta, Lucas 46:24 ) 1:33:29

10° 4 x 4 - Team VII (Cruz, Ariel - Perez, Cristian 46:05 / Muñoz, Cristian Javier - Quiroga, Juan Carlos 51:50 ) 1:37:55

11° Llanquines (Pantanalli, Mario Franco - Sosa, Hugo 42:07 / Paillan, Gustavo - Arias, Sofia 55:57 ) 1:38:04

12° 4 x 4 - Team V (Miño, Ramon - Morales, Saira 48:32 / Muñoz, Carlos - Gonzalez, Javier A. 53:08 ) 1:41:41

13° Los Pinches (Sanchez, Sergio - Balochi, Gino Jesus 48:41 / Steinberg, Damian - Aybar, Serafin Gilfredo 53:21 ) 1:42:03

14° Mila Team (Acuña, Alejandro - Ahumada, David Samuel 44:46 / Apezteguia, Iñaki - Zamora, Gaston 1:00:12 ) 1:44:59

15° Majos's Team (Costanzo, Nicolas Alejo - Perez Molina, Benito 47:15 / Guerreiro, Maria Jose - Campagnoli, Carlos Gabriel 58:59 ) 1:46:13

16° El Cuarteto Teff (Massari, Noelia - Carril, Juan 55:12 / Diaz, Jorge Antonio - Guzman Cieri, Fernando 1:00:43 ) 1:55:55

17° Las Heras II (Bogach, Damian - Iturrioz, Jose 56:32 / Medel, Dina - Alvarez, Diego 1:08:16 ) 2:04:49



CATEGORÍA "A" MÁS DE 170 AÑOS

1° Rejuntado Caleta (Pescara, Juan José - Ojeda, Gustavo 37:47 / Castro, Diego - Madroñal, Jose Oscar 45:05 ) 1:22:53

2° Sin Nombre I (Guevara, Roberto Carlos - Sturzenbaum, Horacio 42:31 / Mondelo, Jose Luis - Alarcon, Luis Alberto 43:49 ) 1:26:21

3° El Fortín (Verdúm, Miguel - Villoria, Hernán 38:57 / Forgues, Juan - Lavalle, Fabián 47:53 ) 1:26:51

4° San Julián (Geller, Javier - Chocan, Fernando 51:11 / Moyano, José - Fleitas, Jorge Omar 54:16 ) 1:45:28

5° Las Heras I (Almendra, Dina - Castelli, Mauricio 55:16 / Fernández, José Luis - Luna, Ismael Daniel 50:25 ) 1:45:41

6° 4 x 4 - Team I (Pérez, Antonio Félix - Bjerring, Mario Esteban 48:57 / Toledo, Mariana - Corbett, Marcelo 1:05:24 ) 1:54:22

7° Más de 200 (Raposeiras, Juan - Rasjido, Raúl Manuel 50:21 / Díaz, Eduardo Esteban - Guerrero, Jorge 1:04:14 ) 1:54:36

8° A Ultima Hora (Davila, Rulo - Petasne, Mariano 54:33 / Coombes, Nélida - Pérez, Carlos 1:08:38 ) 2:03:12



CATEGORÍA "B" HASTA 170 AÑOS

1° Mezcla Explosiva (Baztan, Cecilia - Escudero, Graciela 48:08 / Salaris, Valeria - Vera, Vanesa 50:53 ) 1:39:01

2° Kasike Team II (Amaya, Ana - Carcedo, Paola Claudia 47:08 / Calderero, Rosana - López, Marylina 52:57 ) 1:40:06

3° Amanus Girls (Caro, Liliana - Décima, Laura 47:38 / González, Celina - Gamboa, Mariela 59:47 ) 1:47:26

4° La Roca (Sotomayor, Karina - Almonacid, Elba Liliana 53:25 / Martínez, Mirta Elizabeth - Painelaf, Marina 1:01:23 ) 1:54:47

5° Las Kasikes (Teijeiro, Evangelina - Rigoni, Laura 56:57 / Gattari, Andrea - Gattari, Vanina 1:05:13 ) 2:02:11

6° Las Corajudas (Navarro, Mariela - Rodríguez, Yesica 57:40 / Vargas, Esther - Pacheco, Rosaura 1:09:04 ) 2:06:45

7° Llanquinas "I" (Vargas, Elizabeth Margot - Girola, Romina 57:32 / Martínez, Claudia Celeste - Mardones, Paola 1:11:54 ) 2:09:27

8° Locas de Atar (Cavallo, Cintia - Almonacid, Leticia Raquel 1:06:15 / Cabibbo, Yessica - Miranda, Beatriz 1:13:22 ) 2:19:38

9° Chicas Km (Sánchez, Nadia - Nieto, Mónica 1:06:51 / Price, Silvana - Malek, Lucía 1:13:31 ) 2:20:23



CATEGORÍA "B" MÁS DE 170 AÑOS

1° 4 x 4 - Team VIII (Menéndez, Nilda - Reim, Daniela 1:02:09 / Aburto, Marlene - Haro, María Cristina 1:16:22 ) 2:18:31

2° 4 x 4 - Team II (Mansilla, Gloria Mabel - Veloz, Viviana 1:03:31 / Bórquez, Adriana Judith - Carrizo, Edit 1:16:22 ) 2:19:54



CATEGORÍA "C" HASTA 170 AÑOS

1° Team Fénix Run (Navarro, Pablo - Herrera, Dania 40:10 / Rodríguez, David - Rodríguez, Liliana 45:32 ) 1:25:44

2° Zenit Team (Chavez, Cristian - Trabol, Natalia 46:19 / Aguirre, Karina - Ferreiro, Cristhian Javier 56:27 ) 1:42:46

3° MV x 2 (Perujo, María José - Arias, Maria Valeria 48:36 / Bratovich, Marcelo - Soplanes, Valeria 54:22 ) 1:42:58

4° Equipo "A" (Carrilaf, Leandro Miguel - Carrilaf, Romina 49:30 / Zalazar, Darío Oscar - Vázquez, Valeria 53:35) 1:43:06

5° Rada I (Tcharian, Alejandro - Sahonero, Ana Paula 52:33 / Perez, Claudia Lucía - Leal, Damián 59:37) 1:52:11

6° Los Bolt-ios (Peralta, Nadia Celeste - Zucchi, Roberto 48:42 / Musotto, Máximo - Chaile, Vanesa 1:04:50 ) 1:53:33

7° Actitud Caleta (Pavez, Romina Andrea - Huañacota, José 57:25 / Thomas, Lionel - Luna, Miriam Elizabeth 58:49 ) 1:56:15

8° Los Pro (Acosta, Cynthia - Zayas, Leonardo 55:07 / Bortolotto, Marcelo - Gallardo, Graciela 1:01:53 ) 1:57:01

9° Huenu (Puebla, Valeria - Raballo, Cristian Rene 55:09 / Zuazo, María Fernanda - Muñoz, Carina 1:03:19 ) 1:58:28

10° Kasike Team (Berra, Rosana - Carro, Claudio 1:00:31 / Pawlowski, Rosana - Bustamante, Romina 1:02:21 ) 2:02:53

11° Los Zorritos Team (Melillan, Juan Carlos - Barroso, Cristina del Valle 55:17 / Lizardia, Mauro - Parma, Elizabeth Verónica 1:07:42 ) 2:02:59



CATEGORÍA "C" MÁS DE 170 AÑOS

1° Team Naranja Mecánica (Davis, Patricia Verónica - Ivanoff, Alejandro 43:52 / Barría, Sandra - Belge, Emilio 50:23 ) 1:34:15

2° Never Pony (Finlez, Marcelo - González, Mariela 51:19 / González, Margot - Lagos, Jorge 51:15 ) 1:42:35

3° Chenque Extremo (Szlapelis, Juan Manuel - Rodríguez, Rosa 51:07 / Alvarado, Alicia Noemi - Arias, Patricia 57:37) 1:48:45

4° Los Dinos de Amanus (Dulfano, Sandra - Yauco, Raúl 46:57 / Whitty, Mariana Verónica - Caro, Robert 1:02:31 ) 1:49:29

5° 4 x 4 - Team VI (Orlando, Vanesa - Benítez, María 52:14 / Ramírez, Andrea - Gómez Gutiérrez, Juan Carlos 1:02:16 ) 1:54:30

6° Team Treno II (Mertián, Carlos - Ojeda, Liliana 52:56 / Davies, Marcos - Haag, Fabiana Andrea 1:02:32 ) 1:55:29



5 KM CROSS – 5 KM CALLE

CATEGORÍA "A"

1° Los Peques (Mendoza, Lucas - Márquez, Ariel 20:33 / Monserrat, Gabriel - Carrilaf, Enzo 22:58 ) 43:32

2° Felices los 4 (Sánchez, Lucas - Sierra, Leonardo 36:14 / Atilio, Carlos - Rezanowicz, Germán 28:21 ) 1:04:34

3° Hnos Bossi (Bossi, Jonathan Damián - Bossi, Oscar Alejandro 35:27 / Bossi, Marcelo - Bossi, Jennifer 31:25 ) 1:06:52

4° Calcom (Miño, Andrea Melisa - Charra, Leonel 28:33 / Miranda, Angel Jonatan - Ocampo, Rodrigo 40:04 ) 1:08:38



CATEGORÍA "B"

1° Las Teffitas (Rojas, Makena - Muñoz, Gilda Vanesa 32:46 / Méndez, Mara Florencia - Barrientos, Yanina 31:22 ) 1:04:08

2° 4 x 4 - Team III (Alonzo, Valeria - Bautista, Susana 34:00 / Alonzo, Cynthia - Brandt, Alejandra Marcela 36:33 ) 1:10:32

3° Caleta II (Villagrán, Rocío Celeste - Muñoz, Silvia Mabel 36:09 / Arletti, Jane Claudia - Videla, Vanesa 34:34 ) 1:10:42

4° Las Tortugas Ninjas (Olguín, Verónica - Sáez, Leticia 34:42 / Fitzpatrick, Moira - Sáez, Nancy 38:57 ) 1:13:39

5° Caleta I (Cárcamo, Sandra - Fermín, Gabriela 34:02 / Aragón, Agüeda - Caliva, Gema 45:46 ) 1:19:49

6° 4 x 4 - Team IV (Aros, Gilda Carola - Caro, Mariela 46:09 / Guillen, Gabriela - Mayorga, María Inés 36:48 ) 1:22:58

7° Mix Crazy (Aguilante, Carolina - Robaina, Natalia 33:01 / Soto, Irene - Prieto, Fabiola 55:51 ) 1:28:53



CATEGORÍA "C"

1° Los Guardianes de Oli (Tiedemann, María Celina - Navarrete, Bárbara 28:01 / Ferrero Baztán, Olivia - Lacheise, Ignacio 28:12 ) 56:14

2° Los November (Camussoni, Leonardo - Barrios, Marianela 27:22 / Juncal, Cristian - Domínguez, Elena 29:23 ) 56:46

3° Llanquín Run (Márquez, Daniel Esteban - Márquez, María Laura 26:22 / Báez, Cecilia - González, Analia 31:25 ) 57:48

4° XTAFF (Poza, Nubia - Todoroff, Pablo 34:38 / Peralta, María Noel - Calvo, Diego 30:33) 1:05:13

5° Ax4xA (Pazos, Selva Fabiola - Moreno, Roberto 29:39 / Lozano, Mónica - Milos, Karina 35:46 ) 1:05:26

6° Teffitos (Cerdá, Mariela - Birkhofer, Mónica 30:41 / Frías, Valeria - Rodríguez, Carlos 35:05 ) 1:05:46

7° Team Santa Cruz (Gutierrez, Lorena Paola - Contreras, Laura 36:06 / Paredes, Johana Beatriz - Alaniz, Eliseo 34:16 ) 1:10:22

8° Salukis (Puca Maita, Tamara Rocío - Menecis, Silvana 29:28 / Villanueva Franco, Rebeca - Reynoso, Juan Manuel 1:08:58 ) 1:38:27.



