"La vigilante del futuro" llega a la pantalla del Cine Teatro Español

Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia Samal, Lasarus Ratuere, Yutaka Izumihara y Tawanda Manyimo protagonizan "La vigilante del futuro" filme de Rupert Sander que mañana se presentará en el Cine Teatro Español, un día antes que en los EE.UU.La película de ciencia ficción que adapta el conocido manga de culto cuenta la historia de Mayor, la primera de su especie, quien fue salvada tras un espeluznante accidente y luego sometida a un proceso de ciber-regeneración que la convirtió en el soldado perfecto para detener a los más peligrosos delincuentes mundiales.Ante el recrudecimiento del terrorismo, que es capaz de apoderarse de la voluntad de las personas y someterlas a sus designios, Mayor se convierte en el único medio de detener el avance del mal. Sin embargo, mientras se prepara para enfrentarse a un nuevo enemigo, descubre que lo que cree saber sobre su pasado es una burda mentira: su vida no fue salvada, fue robada. Ahora, nada la detendrá para recuperar su pasado, averiguar quiénes la han infligido este tormento y detenerlos antes de que repitan la operación con otros humanos.CASI TREINTA AÑOS DE EXITODesde la publicación del manga original de Masamune Shirow en 1989, "Ghost in the Shell", por su nombre en inglés, ha cosechado una gran popularidad entre sus seguidores, entre los que se encuentran influyentes cineastas como Steven Spielberg, James Cameron y los Wachowski.Esta épica saga que se ha desarrollado en múltiples medios, cuenta con dos largometrajes anime que marcaron una época, dos series de televisión, novelas y videojuegos y juegos e teléfono móvil. Es que durante las tres últimas décadas, su popularidad no ha dejado de crecer, a medida que los temas esenciales en torno a los cuales gira van cobrando cada vez más relevancia."Es un relato aleccionador sobre los aspectos oscuros de la tecnología", dijo el productor Avi Arad, anterior presidente, consejero delegado y fundador de Marvel Studios. "Nos plantea interesantes dilemas filosóficos en un entorno futurista, pero también resulta relevante para muchas cuestiones de rabiosa actualidad. Se centra en los elementos que nos definen como personas, nuestra historia en contraposición a nuestras acciones. Y lo hace en el contexto de una gran película de acción cargada de emociones", agregó.La película comenzó su largo periplo hacia la gran pantalla cuando Avi Arad planteó el proyecto a Steven Spielberg, tarea para la que contó con una ayudante imprevista. "Me encontré con Steven y su hija pequeña en la playa, en Malibú", recordó previo al estreno."La niña sabía todo lo que puedas imaginar acerca de 'Ghost in the Shell'. Fue ella la que convenció a su padre; me hizo el trabajo a la perfección. Así se puso en marcha el proyecto", admitió.Para llevar adelante el filme, los productores seleccionaron al director británico Rupert Sanders, conocido por su oscura película de acción épica "Blancanieves y el Cazador"."Sanders es un creador de miras muy amplias", dijo Arad. "Siempre le ha fascinado el proyecto y sabe lo importante que puede llegar a ser. La pasión que siente Rupert por el arte y la narración de historias le convertían en el director perfecto para este largometraje", consideró.