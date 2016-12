La Volpe denunció que el América sufrió "un robo" en la final del fútbol mexicano

El argentino Ricardo La Volpe, entrenador del club América de México, denunció que su equipo sufrió "un robo" del árbitro Jorge Isaac Rojas en la definición del campeonato Apertura 2016, que perdió con Tigres de Monterrey 3-0 en la tanda de penales, al tiempo que puso en duda su continuidad como conductor de "Las Aguilas".

"Cuando no lo ayudan al América nunca dicen nada, porque ahora los títulos periodísticos tendrían que decir: 'Compensación del árbitro ayuda a Tigres'. Si fuera al revés ustedes lo ponen. Eso que nos ayudan no es verdad, van varios partidos que no sucede. Es un mito que ya hay que dejarlo de lado porque el robo de hoy es robo", sentenció un enfurecido La Volpe.

América, que es propiedad del poderoso conglomerado de medios local, Televisa, cayó en la definición por penales ante Tigre, merced a la gran actuación del arquero del seleccionado argentino Nahuel Guzmán, quien atajó tres remates, luego de una infartante final revancha que terminó 1-1 al cabo del tiempo regular y la media hora de prórroga.

El 'Bigotón' criticó el desempeño del árbitro Jorge Isaac Rojas y cuestionó la roja al ex defensor de Huracán y Lanús, Paolo Goltz, quien fue expulsado luego de la trifulca entre jugadores de ambos equipos que se armó en el primer tiempo suplementario.

"A mí me gusta que me ganen futbolísticamente, no por una compensación increíble del árbitro. Las protestas de ellos fueron diez veces más que las de nosotros, hay una jugada donde Gignac va con el línea a decirle de todo y el árbitro no dice nada. Ahí te das cuenta que la balanza estaba un poco en contra nuestra", graficó.

A lo que agregó: "Culminó en algo que es increíble, un tumulto que no entiendo por qué compensa, dos expulsados nuestros y uno de ellos. Goltz no había hecho nada y está clarísimo. Aparte el lío se arma en nuestra banca, lo que quiere decir que ellos vinieron a nuestra banca, cosas raras".

Durante el tumulto, La Volpe tuvo un fuerte cruce de palabras y empujones con el goleador francés André-Pierre Gignac, diferencias que quedaron limadas luego de la premiación, cuando ambos se fundieron en un abrazo.

El ex técnico de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Banfield, cuyo equipo terminó invicto el torneo, ya que el resultado de las finales fue un empate 1-1 en ambos encuentros, se expresó cansado de las "compensaciones" que según él hacen en contra del América y puso en duda su continuidad al frente de 'Las Aguilas' para el siguiente semestre, más allá de que los directivos del club lo confirmaron tras el Mundial de Clubes de Japón.

"Lo voy a pensar. La directiva me apoyó antes de esto, me dijo que seguía hasta mayo, pero veremos qué pasa. Es una cuestión mía, antes de ir al viaje a Japón ya me habían confirmado, pero lo voy a pensar, la verdad ya me fastidian muchas cosas", expresó.