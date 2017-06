El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 09 junio 2017 "La voluntad y las palabras de Cristina han puesto muy nerviosos a algunos" Scioli advirtió: "se viene una agenda de más ajuste" sobre las pymes, un retroceso en la movilidad jubilatoria y el sistema previsional, la pérdida de autonomía de las empresas estatales YPF y AA, la privatización del fútbol para todos, entre otras medidas del Gobierno.

El exgobernador bonaerense y precandidato a senador nacional Daniel Scioli reclamó "responsabilidad" al sector que encabeza Florencio Randazzo y reiteró el pedido de búsqueda de unidad del peronismo en la provincia para conformar una lista única.

"Se están tergiversando las cosas. Cristina hizo referencia a la importancia de poner todos los esfuerzos, con una lista de unidad, que integre a dirigentes y sectores que estén de acuerdo con una plataforma electoral, una propuesta. Eso se está interpretando muy lejos, lejos del espíritu de la expresidenta", dijo Scioli en diálogo con Del Plata, y recordó que en la ciudad de Buenos Aires ya se logró la unidad del peronismo, bajo el sello del PJ porteño.

"Tenemos una responsabilidad de ofrecer al pueblo de la provincia una propuesta ante el ajuste, y que vamos a defender su trabajo y el salario y todo lo que ocurre en el seno de una familia y las pequeñas empresas", enfatizó el exmandatario, que suena como segundo de la nómina de senadores, detrás de Cristina de Kirchner.

"Me gustaría que se consolide una propuesta de unidad, integrando un frente nacional y popular con eje en el peronismo, para darle garantía a la sociedad de que la vamos a defender y ayudar a salir de la situación, y hay que anteponer esto a cualquier aspiración personal", subrayó, y alertó que desde la entrevista que la exjefa de Estado brindó al canal C5N el panorama se modificó. "Veo que en las últimas horas se ha ido distorsionado porque a algunos los ha puesto muy nerviosos la voluntad y las palabras que ha vertido Cristina en su momento, desde su sentido de la responsabilidad, que dice que no puede dejar pasar lo que está pasando en este momento", remarcó.



MAS AJUSTE



Scioli advirtió que "se viene una agenda de más ajuste" sobre las pymes, un retroceso en la movilidad jubilatoria y el sistema previsional, la pérdida de autonomía de las empresas estatales YPF y AA, la privatización del fútbol para todos, entre otras medidas del Gobierno.

Además, recordó los tarifazos, la pérdida de rentabilidad y los mayores costos financieros de los pequeños comerciantes e industriales. "Bajaron 7.000 persianas, recorro Tres de febrero y Almirante Brown, y hay máquinas tapadas que se trajeron para trabajar en tres turnos y apenas hay uno", dijo y vaticinó que "el ajuste" que se siente en el conurbano bonaerense "se va a empezar a trasladar a las provincias y va a empezar algo que se escuchó en el pasado: que algunas las provincias son inviables y que hay que aumentar el endeudamiento".

"Muchas veces, las familias tienen que usar las tarjetas de crédito para financiar las necesidades básicas", denunció.

En este marco, rechazó las declaraciones de Julián Domínguez sobre una supuesta intención para proscribir a Randazzo de la interna del PJ, y aclaró que "lo que se busca es una decisión que se viene promoviendo en el seno del partido, en función de lo que hacen las otras fuerzas políticas".

"Todos tienen que ir a las PASO, pero algunos van con listas consensuadas. Con estas cosas se desvía la atención, cuando un va a las empresas le hablan de las tarifas de luz y de gas", insistió.

"En este momento lo que me moviliza es cómo puede alertar, cómo puedo ayudar, y decir: 'esto se pude revertir y después vamos a trabajar para ir a mejorar la situación'. Uno puede estar último en la lista, pero no se trata de una situación personal. La gente está viviendo peor y el país está hiperendeudado", concluyó.



Fuente: