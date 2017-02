El Patagónico | Regionales | INFORME ESPECIAL - 05 febrero 2017 "La VTV ayuda a salvar vidas" El ingeniero Ernesto Benedicto Garay, del Centro de Revisión Técnica "Pergar", manifestó que la población tiene que realizar la verificación técnica vehicular (VTV) porque es una Ley Nacional (24.449) y segundo porque ayuda a salvar vidas y permite viajar con seguridad.



De acuerdo a un estudio realizado en España, esta práctica puede llegar a evitar 170 víctimas fatales por año, cerca de 11.000 heridos y al menos 11.000 siniestros viales. "La VTV evita tener accidentes en ruta porque significa que el auto está en condiciones. Yo siempre digo que para hacer saber si estoy en condiciones de realizar actividad física, tengo que realizar una revisión médica para que me digan si tengo el colesterol alto o si está todo bien, pero no puedo hacerlo por voto propio. Esto es lo mismo. Acá te decimos si podes circular tranquilo o no".

"La VTV logra generar un estándar de seguridad aceptable en todos los vehículos y eso es muy bueno, más allá de la antigüedad del automóvil. Se deberían incorporar otros chequeos, sobre todo vinculados a seguridad pasiva, como airbags o ABS. Hoy por hoy, se examina que el freno funcione y tenga la presión y la eficacia suficientes como para poder detener el vehículo. Pero no se está comprobando el funcionamiento del ABS; lo mismo con el airbag", manifiesta Garay.

El ingeniero de "Pergar" también sostuvo que "la VTV es aceptada en todo el Mercosur porque lo estás autorizando a viajar por toda la región sin ningún tipo de inconveniente. En cambio, si te paran en cualquier control en Chile o acá en la provincia y te la piden y no la tenés, estas cometiendo un delito".

Asimismo, Garay aseguró que "nosotros siempre recomendamos tener el vehículo en las mejores condiciones posibles, sin que bajen los autos y sin que toquen el diseño que viene de las concesionarias. Tampoco hay que agregar esos escapes raros o esas modificaciones en los chasis. Hay que usar los autos de forma estándar porque las modificaciones que les hacen a los vehículos están todas mal. La gente tiene que entender que la ingeniería mecánica se realizó en un vehículo y se hizo pensando en una estructura, por lo que modificarla se juega con el automóvil y sobre todo con la seguridad de cada persona".



Fuente: