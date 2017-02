El Patagónico | Policiales | ROBOS - 07 febrero 2017 Ladrón atrapado por la Policía Una pareja de adolescentes de 14 años que salían de la Escuela 731 fue asaltada ayer en la plaza "Padre Joaquín" de Alem y 12 de Octubre por un delincuente que los amenazó con un cuchillo. Los chicos alertaron a la Policía de la Seccional Segunda que rápidamente detuvo al sospechoso, en Viamonte y Misiones, recuperando el aparato.

Ayer a las 14:30 una pareja de adolescentes de 14 años fue víctima de un asalto en la plaza "Padre Joaquín", ubicada en 12 de Octubre y Alem del barrio Pietrobelli. Según le comentaron las víctimas a El Patagónico, un hombre con gorra y "sus ojos rojos" los amenazó con un cuchillo.

Los menores se asustaron y le entregaron el teléfono costoso que el padre de la menor recién estaba pagando. Los chicos salían de averiguar cuándo comenzaban las clases en la escuela 731 "Gran Malvina" de Alvear y 12 de Octubre.

Con el teléfono en su poder, el delincuente escapó por 12 de Octubre. Justo en ese momento pasó un patrullero de la Seccional Segunda y fue alertado por los adolescentes que le indicaron la dirección en que corrió el ladrón.

El patrullero subió a la parte alta del Pietrobelli y frente a Defensa Civil, en Viamonte y Misiones, el personal detuvo al sospechoso, identificado como Néstor Fabián Díaz. que llevaba el teléfono celular de los menores.

La jovencita reconoció en la comisaría el aparato y le avisó a su madre del hecho. Cuando llegaron sus padres alterados por la integridad de su hija, el detenido era ingresado a la comisaría.



"YO LABURE EN EL BASURAL SEIS MESES Y NO SALI A ROBAR"

Eduardo Muñoz, el padre de la víctima, indignado por la situación le comentó a El Patagónico que el problema de la inseguridad es "que la juez larga a todos los chorros. Mañana lo van a largar".

Muñoz es un escéptico de la Justicia. "De la Policía no puedo decir nada. Lo detienen y lo largan. ¿Quién es la responsable? La jueza" apuntó el padre de la niña a la que le ayer le robaron el teléfono.

"Vienen a hacer el recorrido (los policías) y los tipos (los ladrones) parece que saben cuándo la Policía pasa. ¿Por qué no van a trabajar? Yo junté cartón; 'l'buré' en el basural seis meses y no salí a robar" dijo el vecino de La Floresta.

"Están robando por todos lados, el problema es la Justicia que no hace nada. Le roban a medio mundo y al otro día están sueltos. ¿Cómo no se va a enojar la gente si la Justicia no hace nada?", se preguntó.

El detenido no pudo ser identificado por la Policía en la comisaría ya que no tenía documentos y tampoco aportaba su identidad en un primer momento. Pero los Policías coincidían en que se trata de un joven al que no es la primera vez que se señala por un robo de estas características.

"Este tiene antecedentes y sigue en la calle. ¿Qué quieren? ¿Que hagamos justicia por mano propia? Yo la hago; no tengo ningún problema. Decime a qué hora va a estar en la Justicia y me lo voy a agarrar. Para que aprendan a salir a trabajar, 'chorros' de mierda; si otra cosa no saben; solo ser chorros" dijo Muñoz indignado.

Muñoz dijo que el teléfono celular que el delincuente le robó a su hija lo está terminando de pagar en cuotas. Es un Samsung 7. "Lo estoy pagando al celular, lo saqué a crédito. Laburo todo el día, y ahora a las 15 entro a trabajar de vuelta y tengo que estar acá (en la comisaría) por culpa del infeliz este. Mejor que no lo encuentre en la calle", concluyó.

