Lagoria: "es un trabajo frustrante el de legislador"

Las doce listas de precandidatos que hoy compiten en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) pretenden acceder a las generales en donde al fin se sabrá quiénes serán los reemplazantes de los diputados nacionales Nelly Lagoria y Sixto Bermejo (PACh-Chubut Somos Todos).

Nelly Lagoria en diálogo con Radio Del Mar admitió que "es un trabajo frustrante el de legislador. Es un honor representar la provincia pero uno se siente mal pensando que lo que se hace no llega a ningún lado".

"El año pasado se trabajó mejor pero éste ha sido totalmente irregular, sin sesiones ordinarias y los únicos temas que se han tratado han sido los que el gobierno necesitaba imponer, sin escuchar muchas veces. Eso frustra bastante", disparó.

"He escuchado quejas de que el gobierno nacional no llega, el municipal, no avanza en obras y criticas al provincial", indicó y aseveró que "queda mucho por hacer, me ha tocado enfrentar temas difíciles como el impuesto a las ganancias y vivimos situaciones muy difíciles y cuando queríamos modificar proyectos se nos decía 'no se mueve ni una coma'".

"Se hace difícil y debo destacar que en los temas más complejos nos hemos unido pensando siempre en la provincia, en eso ha sido nexo y unión el gobernador Mario Das Neves", recalcó.