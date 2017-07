Lali adelantó detalles de su nueva película y cuándo hará un show en Argentina

Lali Espósito hizo un Facebook Live con sus fans y fue furor en las redes sociales. "Sé que están muy ansiosos por las nuevas canciones, ¡heavy ansiosos!", bromeó la artista y adelantó: "Mientras preparo nueva música voy a hacer una película".

"La película es de un director argentino, con grandes actores, es la historia de una chica acusada de un asesinato, no es a lo que están acostumbrados ver de mí. Es un dramón, una súper historia y estoy muy ansiosa por empieza el rodaje. Me lleva mucho trabajo físico y mental, me estoy preparando mucho para eso. Requiere mucho de mí, de mi cuerpo y mi esfuerzo".

Por otro lado, indicó que está trabajando en su nuevo single y adelantó: "Este año voy a hacer un nuevo show en Argentina, antes de fin de año. En estos días sale cuándo, dónde, horario, por qué, cómo, todo, falta muy poco. Siempre empiezo en Buenos Aires, en el Ópera".

