Lali, contundente sobre la realidad en la Argentina

Lali Espósito brindó una fuerte entrevista en la que no sólo habló sobre el espectáculo y su carrera artística sino que se refirió a la realidad social y política de la Argentina; el accionar de la Justicia, la inseguridad y la violencia, entre otros temas.

"No sé de política como para hablar, pero soy una ciudadana que vive en este lugar y vive lo que sucede. Estoy como muy anonadada... No entiendo bien qué pasa con la gente que está en puestos importantes para tomar decisiones", lanzó la cantante en el ciclo de Marcelo Polino.

"Me interesa lo justo. Estoy informada de todo lo que pasa. No estoy ni de un lado ni del otro, no creo en los lados. Si hay grieta, yo estoy tirada en el medio. Estoy como muy desganada con el tema. Sí creo que hay gente en puestos importantes que quiere hacer las cosas bien, no hay que meter a toda la gente en la misma bolsa... Estoy desencantada con la política. Estamos tan acostumbrados a la mentira, al choreo. Nos acostumbramos, ese es el problema. Este es un país que se acostumbra y a las dos semanas nos olvidamos", agregó.

