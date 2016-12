Lali Espósito habló del desamor ¿por Mariano Martínez?

A dos semanas de terminar el año más exitoso de su carrera como solista Lali Espósito hizo una especie de balance del 2016, pero en sus reflexiones no dejó ni un halo de melancolía por el cierre de su gira. Más, bien todo lo contrario.

"Algunos ya están llorando porque esto se termina. Yo soy fanática de los finales. Significan que uno tiene que superarse y seguir. Se viene algo mucho mejor", aseguró en diálogo con la revista Gente.

Además habló de cómo maneja las situaciones complicadas de su vida, que, a simple vista, parece perfecta. "Cuando atravieso una situación difícil intento encontrarle lo positivo, pero porque el resto de mi vida es positiva: mis amigos, mi familia, la gente que trabaja conmigo. Si todo fuera negativo, capaz me lo tomaría diferente. Por otro lado, no sé si es un secreto, pero a mí me aliviana mucho ser auténtica. No hago un personaje. Lo que se ve de mí es lo que soy. Y creo que eso me permite surfear los momentos malos desde el lugar más honesto que tengo, que es mostrarme como soy. No la careteo", reflexionó.

