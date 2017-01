Lali Espósito negó la versión que había lanzado Yanina Latorre días atrás sobre un intento de Santiago Mocorrea de seducir a Pampita el año pasado.

Consultada sobre este tema luego de un show en La trastienda, Lali dijo que no había escuchado nada y agregó: "Mucho no me importa tampoco, así que le mando un saludo a Yanina, es una copada, es lo más".

