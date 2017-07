El Patagónico | Deportes - 17 julio 2017 Lamas: "dirigir a San Lorenzo fue una experiencia imborrable"

Julio Lamas, el entrenador que se consagró campeón por segunda temporada consecutiva en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), admitió que conducir a San Lorenzo consistió en "una experiencia imborrable" que no olvidará jamás en lo "que resta de mi vida".

"Dirigir a San Lorenzo fue una experiencia imborrable. En estos dos años hice cosas fuera y dentro de la cancha, pero hay valores agregados porque estuvimos para encaminar un proyecto y además porque yo soy hincha de esta institución", se sinceró el técnico, de 53 años.

Por segundo año seguido, el 'Ciclón' se consagró ganador de la Liga, al derrotar a Regatas Corrientes por 94-59 y sellar la serie final con un contundente 4-1.

"San Lorenzo fue el mejor del torneo, por una enorme capacidad de trabajo y porque además tuvo a los tres mejores jugadores del campeonato: (Gabriel) Deck, (Marcos) Mata y (Gustavo) Aguirre", analizó el también ex DT del seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Lejos de ubicarse "en el centro de la escena", el entrenador bonaerense consideró que "lo sustancial" en este quinteto azulgrana que en un futuro será dirigido por Gonzalo García –ex DT de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia- es que "ya hay un equipo para disfrutar".

"Cuando me junté con los dirigentes en los comienzos había que iniciar y enderezar un proyecto. Eso lo pudimos conseguir, por suerte. Ahora hasta hay una cantera que sirve de base para el plantel profesional", indicó Lamas en relación a los aportes que pueden generar juveniles como Lautaro López, Lisandro Fernández o Leandro Cerminato.

Sin embargo, el DT -que en agosto asumirá la conducción principal del representativo de Japón, con miras a los JJ.OO. Tokio 2020- consideró que el retorno a Boedo "es el hecho social y deportivo más increíble para el club".

"En estos dos años hay imágenes que no se me borrarán más de la cabeza. Una de ellas, haber regresado a Boedo", sostuvo Lamas, en relación al primer encuentro jugado en el estadio Roberto Pando, a principios de temporada.

Pero el técnico también destacó como "valiosos" los hechos de haber sido el primer club argentino que jugó amistosamente contra una franquicia NBA (Toronto Raptors) en octubre pasado o "alcanzar el primer título de Liga para la institución", en relación a la anterior definición ganada ante La Unión de Formosa (4-0).

"Mi ligazón con San Lorenzo no se termina. Es más, voy a venir como hincha", sonrió Lamas, quien también puntualizó que su sucesor, Gonzalo García, intentará "seguir la línea" para que la entidad conquiste lo que hasta hoy es asignatura pendiente: un título en la faz internacional.

"Hay confianza en que se podrá retener a algunos y armar un gran equipo. Los dirigentes ya están trabajando", apuntó Lamas.





