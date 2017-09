Lamothe confesó cómo pasa el duelo por su separación

Luego de su separación de Julieta Zylberberg, Esteban Lamothe confesó que aún está haciendo el duelo por el rompimiento de la relación: "el dolor no pasa porque separarse es muy triste, porque no vivir más con tu hijo todos los días es muy triste".

"La tristeza es transversal a todo lo que uno haga, la tristeza existe, es un duelo que dura. Me han dicho que puede durar hasta un año este duelo", expuso el actor al referirse a la separación de la madre de su hijo, y muy sincero indicó: "La tristeza hay que largarla, liberarla, además yo soy re llorón, trato de llorar y de largar todo, a veces me pongo un tema triste en el auto y lloro".

En cuanto a la relación actual que mantienen con Zylberberg, el actor de "Las Estrellas" informó: "estamos separados, nos llevamos muy bien con Julieta, tenemos a nuestro hijo en común, es algo que nos mantiene muy unidos y teniéndonos mucho cariño, y mucho amor".

Acerca de cómo transita el duelo y qué hace para sentirse mejor, reveló: "trato de quererme, entrenar, cuidarme, rodearme del amor, estar con mi hijo, mis amigos. Creo que lo mejor es administrar la energía, y poner la energía donde hay que ponerla, en la familia, en los amigos, en el trabajo", destacó en nota con "Agárrate Catalina".

En ese marco, aseguró que "nunca me comí la cosa de ser galán para salir con chicas o salir de noche, es fácil, pero sería muy triste".

Mientras transita el duelo, reiteró: "me alejo bastante rápido del sex symbol, cuando estoy por la calle con mi hijo no me gusta que me saquen fotos porque a él no le gusta. Pero bajo enseguida, no salgo mucho y estoy muy tranquilo".