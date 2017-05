El Patagónico | Deportes - 03 mayo 2017 Lanús derrotó 2-0 a Vélez

Lanús derrotó a Vélez por 2-0 en un partido correspondiente a la fecha 22 del Torneo de fútbol de Primera división, en la 'Fortaleza' con goles de Hernán Toledo y Alejandro Silva. De esta manera, los de Jorge Almirón volvieron a la victoria luego de tres partidos en el campeonato de la AFA y frenaron el impulso del 'Fortín', que venía de dos victorias seguidas.

El 'Grana' salió con todo para buscar la primera diferencia, y lo logró gracias a una buena jugada colectiva a los 18 minutos: pared entre Toledo y José Sand para que el ex Vélez defina al palo más lejano de Alan Aguerre y no lo grite por su pasado en la institución de Liniers. Los locales fueron muy superiores en la primera mitad, explotando la velocidad de Toledo y Lautaro Acosta a la espalda de los laterales rivales.

El conjunto dirigido por Omar De Felippe empezó a empujar ante la relajación o el cansancio del 'Granate' por el viaje a Venezuela y tuvo algunas claras: Diego Zabala no llegó a empujarla tras un centro de Mariano Pavone y, en la madrugada del segundo tiempo, Jorge Correa se perdió un mano a mano que hubiera significado el empate.

Justo en el mejor momento de Vélez, los locales definieron el encuentro con un golazo del uruguayo Silva (7' ST), quien definió cruzado tras un centro atrás del Laucha Acosta. A partir de ahí, el Fortín se hizo dueño de la pelota y Lanús se preparó para salir de contra. De todas formas, los visitantes no pudieron vulnerar de ninguna forma el arco de Esteban Andrada.

Con esta victoria, los de Almirón volvieron a prenderse en la pelea por la clasificación a las Copas, pero tienen la cabeza puesta en la Libertadores y Vélez necesita volver a sumar en los próximos partidos para no preocuparse por el descenso.





