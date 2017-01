El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 09 enero 2017 Lanús inicia su pretemporada con la mente puesta en la Libertadores En el primer día de trabajo, el "Granate" podría tener una cara nueva, ya que la dirigencia tiene muy avanzada la contratación del mediocampista paraguayo Matías Rojas, procedente de Cerro Porteño.

Lanús, último campeón del fútbol argentino, iniciará hoy la pretemporada de cara a la segunda parte del Campeonato de Primera división y la Copa Libertadores de América, el principal objetivo del año.

El plantel dirigido por Jorge Almirón, que sufrió la sensible baja del mediocampista paraguayo Miguel Almirón (transferido al fútbol de Estados Unidos), se reunirá hoy desde las 9 en el Polideportivo del club y el jueves partirá a Pinamar para realizar la parte más exigente de la preparación.

En el primer día de trabajo, el "Granate" podría tener una cara nueva, ya que la dirigencia tiene muy avanzada la contratación del mediocampista paraguayo Matías Rojas, procedente de Cerro Porteño.

El joven futbolista, de 21 años, arregló su llegada a préstamo con una opción de compra cercana al millón y medio de dólares.

El otro cupo para reforzar al equipo sería ocupado por un delantero y el apuntado es el uruguayo Maximiliano Gómez de Defensor Sporting, aunque su salida del club uruguayo es difícil ya que no aceptaría cederlo.

A su vez, el cuerpo técnico y la dirigencia ya definieron que no utilizarán el cupo extra por la grave lesión en la rodilla que sufrió el arquero Fernando Monetti a fines del año pasado y su reemplazante será Esteban Andrada, de 25 años.

El defensor del título de Primera división terminó el año a cinco puntos del líder Boca Juniors, pero el principal objetivo del año será la Copa Libertadores de América.

El equipo del sur bonaerense integra el grupo 7 junto a Nacional de Uruguay, Chapecoense de Brasil y Zulia de Venezuela, y su debut será a principios de marzo.

El equipo de Almirón todavía no tiene amistosos confirmados, pero una posibilidad que se maneja es la de viajar a Chile para disputar un partido contra Colo Colo, el 24 o 26 de enero.





Fuente: