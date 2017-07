El Patagónico | Deportes - 17 julio 2017 Lanús regresa a las prácticas pensando en The Strongest

El plantel de Lanús volverá hoy a los entrenamientos tras el receso por vacaciones con la mente puesta en el compromiso de vuelta ante The Strongest, de Bolivia, por los octavos de final de la Copa Libertadores, tras el 1-1 logrado en el choque de ida como visitante.

Los dirigidos por el entrenador Jorge Almirón retomarán las actividades a partir de las 9 en el polideportivo del club, lugar en donde llevarán a cabo la primera etapa de la pretemporada hasta el sábado 22.

En tanto, la segunda parte de la puesta a punto en la localidad de Colonia Tirolesa, en la provincia de Córdoba, desde el domingo 23 al sábado 29 de julio.

Los futbolistas Ignacio Canuto y Diago Giménez, provenientes de Atlético Tucumán y Juventud Antoniana, serán las caras nuevas en la vuelta al trabajo de Lanús.

Mientras que los profesionales que no seguirán en el equipo son Hernán Toledo (Las Palmas), Facundo Monteseirín (Arsenal), Agustín Pelletieri (se le venció el contrato) y Ciro Rius (rescindió su vínculo contractual).

Con respecto a los posibles refuerzos, uno de los jugadores que suena para sumarse al 'Grana' es el delantero de Boca Juniors Nazareno Solís, por quien los dirigentes de la institución del sur del gran Buenos Aires iniciarán gestiones en los próximos días con sus pares "xeneizes".

Antes del comienzo del campeonato de Primera división, que será el 20 de agosto, Lanús deberá afrontar dos compromisos oficiales: el martes 8 del próximo mes recibirá la visita de The Strongest, de Bolivia, revancha del partido de ida (1-1) por octavos de final de la Copa Libertadores y el miércoles 16 de agosto enfrentará a Unión, de Santa Fe, por los 16avos de final de la Copa Argentina.





