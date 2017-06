El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 junio 2017 Lanús se hizo fuerte en su cancha y le ganó a Estudiantes de La Plata El único gol del partido fue obra de Matías Sánchez, a los 12 minutos del primer tiempo. El "Pincha" terminó con diez porque el árbitro Ariel Penel expulsó a los 38' de la etapa final a Santiago Ascacíbar.

Lanús, con gol de Matías Sánchez a los 12 minutos de la etapa inicial, superó anoche como local a Estudiantes de La Plata por 1 a 0, en partido de la 27ta fecha del torneo de fútbol de Primera división.

Los dos tuvieron situaciones para modificar el resultado y la más clara la tuvo el Pincha en los pies de Augusto Solari, quien a los 35 del segundo tiempo se perdió el empate de manera increíble cuando estaba en el área chica y sin arquero.

El equipo conducido por Nelson Vivas terminó el encuentro con 10 jugadores por la expulsión de Santiago Ascacibar, a seis del final.

Estudiantes se quedó en los 47 puntos, a seis de Boca, ya muy lejos de la pelea por el título. Lanús, por su parte, trepó hasta las 45 unidades y se posicionó de lleno en la pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores.



SINTESIS



LANUS 1 - ESTUDIANTES 0

Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Aguirre; Matías Sánchez, José Sand y Marcelino Moreno. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Juan Foyth, Leandro Desábato y Sebastián Dubarbier; Augusto Solari, Santiago Ascacíbar, Bautista Cascini, Lucas Rodríguez y Juan Cavallaro; y Juan Otero. DT: Nelson Vivas.

Gol PT: 12' Matías Sánchez (L).

Cambios PT: 29' Javier Toledo x Cavallaro (E).

Cambios ST: 22' Maximiliano Velázquez x Pasquini (L), 30' Germán Denis x Sand (L) y Facundo Quintana x Rodríguez (E), 35' Facundo Sánchez x Solari (E) y 44' Santiago Zurbriggen x Sánchez (L).

Amonestados: Marcone, Gómez (L). Rodríguez, Cascini, Quintana (E).

Incidencia ST: 38' expulsado con roja directa Ascacibar (E). Arbitro: Ariel Penel.

Cancha: Lanús.



PANORAMA DE LA 27A. FECHA



VIERNES

- Sarmiento 1 / Defensa y Justicia 0.

- Godoy Cruz 0 / Atlético de Rafaela 2.



AYER

- Tigre 0 / Vélez Sarsfield 3.

- Rosario Central 0 / Colón 0.

- Temperley 2 / Talleres 1.

- Unión 2 / Newell's Old Boys 1.

- Lanús 1 / Estudiantes 0.



HOY

14:00 San Lorenzo vs River Plate. Darío Herrera.

14:00 Gimnasia La Plata vs Banfield. Juan Pablo Pompei.

16:15 Belgrano vs Arsenal. Nicolás Lamolina.

17:00 Olimpo vs Huracán. Néstor Pitana.

18:30 Atlético Tucumán vs San Martín. Pablo Echavarría.

19:00 Boca vs Independiente. Fernando Rapallini.



LUNES

19:00 Quilmes vs Patronato. Patricio Loustau.

21.15: Racing vs Aldosivi. Fernando Echenique.



