Lanús se mide con Barracas

Lanús, de gran campaña en la Copa Libertadores y uno de los animadores del campeonato de Primera división, se medirá con Sportivo Barracas, equipo que milita en la cuarta categoría del fútbol argentino, en uno de los tres partidos que se disputarán hoy por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará, desde las 17, en el estadio Antonio Romero, de Formosa, con arbitraje de Pedro Argañaraz y televisación de TyC Sports.

El vencedor del duelo entre el 'Granate' y los 'Arrabaleros' se verá en los dieciseisavos de final con el ganador del duelo entre Unión de Santa Fe y Nueva Chicago.

Lanús, que finalizó como el segundo mejor primero de la fase de grupos de la Copa Libertadores, trae una racha de tres victorias consecutivas y trepó hasta el noveno lugar que le da acceso a la próxima Copa Sudamericana, aunque no pierde las esperanzas de alcanzar en el quinto puesto a Newell's Old Boys.

Sportivo Barracas marcha tercero en el campeonato de la Primera C y ya se aseguró un lugar en el Reducido por el segundo ascenso, que disputarán los equipos que finalicen entre el segundo y el noveno lugar.

En otro encuentro, Olimpo de Bahía Blanca se medirá con Ferro Carril Oeste, desde las 14:45, en el estadio Centenario de Quilmes, con Ariel Penel como árbitro y televisación de TyC Sports.

El ganador de este cruce se verá en la próxima ronda con el equipo que resulte vencedor del cruce entre Racing Club y Atlético Mitre de Santiago del Estero.

Los bahienses llegan con el ánimo en alza por la victoria por 3-1 del pasado domingo sobre Huracán, con la cual salieron de la zona de descenso y tomaron un poco de aire, aunque no deben descuidarse ya que todo sigue muy apretado en cuanto a los promedios a falta de tres fechas para el final del campeonato.

El 'Verde' de Caballito marcha quinto, con 53 puntos, en el torneo de la B Nacional, a quince de Argentinos Juniors y ocho de Guillermo Brown de Puerto Madryn, y no pierde las esperanzas de pelear por el segundo ascenso a la máxima categoría cuando faltan once fechas para el final del campeonato.

Por último, Atlético Tucumán enfrentará a All Boys, desde las 20:05, en el estadio Padre Martearena, de Salta, con Juan Pablo Pompei como árbitro y televisación de TyC Sports.

El ganador de este duelo se cruzará en la próxima ronda con Independiente, que igualó 0-0 con Deportivo Camioneros y pasó tras vencer 5-4 en la definición por penales.

El 'Decano' tucumano, que no logró pasar de ronda en la Libertadores y seguirá compitiendo a nivel continental en la Sudamericana, lleva tres derrotas consecutivos en el campeonato y buscará recuperar la senda ganadora en el certamen integrador de todas las categorías del fútbol nacional.

El 'Albo' de Floresta, por su parte, hace tres fechas que no gana y tiene como prioridad la continuidad en la segunda categoría, donde está igualado en los promedios con Juventud Unida de Gualeguaychú (ambos 1,237), apenas por encima de los cuatro equipos ubicados en la zona roja de los descensos.





