Lanús se mide con Nacional a la espera del fallo de la Conmebol

Lanús visitará hoy a Nacional de Uruguay con el objetivo de clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, aunque ello podría resolverse antes del partido si prospera su reclamo a la Conmebol para que le devuelvan los puntos de la derrota sufrida la semana pasada ante Chapecoense por inclusión indebida de un jugador rival.

El partido correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo 7 se disputará desde las 19:30 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo con el arbitraje del paraguayo Ulises Mereles y la transmisión de Fox Sports.

El "Granate" cayó la semana pasada con Chapecoense por 2-1, como local, pero luego del partido la dirigencia encabezada por Nicolás Russo presentó un reclamo en Conmebol para obtener los tres puntos dado que el conjunto brasileño alineó al defensor Luiz Otávio, quien estaba suspendido.

Este detalle es determinante ya que en caso de ganar esos tres puntos, el equipo dirigido por Jorge Almirón saldrá a la cancha como el líder de la zona con 10 puntos y ya clasificado.

De momento, Lanús está segundo con siete puntos, uno menos que su rival uruguayo y los mismos que Chapecoense pero con mejor diferencia de gol (+5 contra -3).

A la misma hora, el conjunto brasileño recibirá a Zulia, de Venezuela, que ocupa la última posición con cinco puntos.

Si la Conmebol no hace caso al reclamo de Lanús, el campeón vigente del fútbol argentino necesita una victoria para no depender de nadie y avanzar a la fase final.

Si empata, el "Granate" debe esperar que Chapecoense no le gane a Zulia en el Arena Condá de Chapecó.

Cuentas aparte, el equipo de Almirón llega a este decisivo encuentro con el ánimo renovado ya que el sábado pasado venció a Atlético de Rafaela (2-0) y volvió al triunfo luego de dos derrotas en fila.

El entrenador realizará al menos dos modificaciones con respecto a la formación que utilizó ante Chapecoense ya que el defensor Marcelo Herrera está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y el delantero uruguayo Alejandro Silva está en duda por una lesión en la rodilla derecha.

Para ingresar se perfilan Rolando García Guerreño para acompañar a Diego Braghieri en la zaga central y Marcelino Moreno o Matías Rojas para el ataque dado que Hernán Toledo, quien reemplazó a Silva ante Chapecoense, no viajó a Montevideo.

Nacional perdió el título uruguayo hace dos semanas a manos de Defensor Sporting por lo que la clasificación a los octavos de final se convirtió en el objetivo principal del equipo dirigido por Martín Lasarte.

El conjunto "Tricolor" llega descansado porque tuvo su último partido oficial el pasado martes ante Zulia (0-0) en Maracaibo y recupera dos piezas importantes como el defensor y capitán, Diego Polenta, y el ex mediocampista de Boca Juniors Alvaro González, ambos recuperados de lesiones.





