Lanzamiento: presentan el Volkswagen Up! 2018 Lo más destacado: las versiones High, Cross y Pepper incorporan sensor de lluvia y encendido automático de luces.

Se trata de un restyling del citycar de Volkswagen. El Up! se lanzó a la venta en junio de 2014. Ahora recibió cambios estéticos y mejoras en el equipamiento. Llega importado de Brasil y ya está a la venta en nuestro mercado.

Sigue con el conocido motor de tres cilindros 1.0, con 75 cv y 95 Nm. En junio se sumará la versión Pepper Up!, con el 1.0 TSi con turbo, inyección directa, intercooler, distribución variable, 101 cv y 165 Nm. Caja manual de cinco velocidades y automatizada I-Motion (sólo en versiones Move y High), tracción delantera.

Lo más destacado: las versiones High, Cross y Pepper incorporan sensor de lluvia y encendido automático de luces. La versión Pepper tiene además control de torque de motor y control de tracción.

No hay que confundir el control de tracción con control de estabilidad. El Up! sigue sin ofrecer ESP en ninguna versión.

Viene de serie con doble airbag frontal, frenos ABS con EBD, anclajes Isofix, nuevo panel de instrumentos, nuevo diseño de volante multifunción y sistema multimedia Composition Phone: se descarga una app gratuita en el smartphone del usuario, que se coloca en un soporte sobre la consola central para brindar datos de funcionamiento del vehículo, teléfono, música y GPS. El equipamiento de cada versión, en la ficha técnica para descargar.

Take Up! 3 puertas, 196.785 pesos; Take Up! 5 puertas, 209.024 pesos; Move Up! 3 puertas, 219.088 pesos; Move Up! 5 puertas, 230.701 pesos; Move Up! I-Motion 5 puertas, 245.464 pesos; High Up! 3 puertas, 244.388 pesos; High Up! 5 puertas, 256.161 pesos; High Up! I-Motion 5 puertas, 271.376 pesos; Cross Up! 5 puertas, 269.793 pesos. En junio se informará el precio de la versión Pepper Up! 1.0 TSi 5 puertas. Garantía de tres años o 100 mil kilómetros.

