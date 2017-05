Lanzan créditos por 48 millones para pequeños comerciantes, pymes y productores

Ante un colmado Salón Dorado del club "Ingeniero Luis A. Huergo", Das Neves firmó con Juan José Ciácera, secretario general del CFI, un convenio para asistir con 33 millones al financiamiento de proyectos de reactivación productiva mediante créditos blandos (7 y 14 por ciento de interés anual) y de hasta 15 millones a las empresas que hayan sido afectadas por la reciente catástrofe climática. Además también se firmó un contrato de obra por más de 14.200.000 pesos que permitirá la terminación de la Pista de Atletismo en su segunda etapa, ubicada en Km. 4.

Al acto asistieron, entre otros, el vicegobernador Mariano Arcioni; el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino y de la Producción, Pablo Mamet; además de los diputados nacionales Nelly Lagoria y Sixto Bermejo y legisladores provinciales.

El gobernador Mario Das Neves destacó la vinculación con el Consejo Federal de Inversiones e insistió en la necesidad de recomponer el funcionamiento de la actividad productiva de Comodoro Rivadavia después de la emergencia. "Hay negocios chicos que el agua los arrasó, perdieron todo y que para recuperarse, quizás deba pasar un tiempo muy largo. La predisposición del CFI permite contar con un dinero importante para poner todo marcha. También las Pymes pueden acceder a créditos a largo plazo y con tasas que no existen en el mercado", dijo.

"No hay ventanilla –enfatizó- en el Estado Nacional que nosotros no hayamos tocado solicitando desde las obras grandes a las más chicas". Y expresó su preocupación por la recuperación habitacional, planteando alternativas rápidas y no convencionales.

Al referirse a la situación del petróleo, el gobernador definió al convenio firmado por los gremios regionales como "el mejor posible" estableciendo un piso de discusión. "Pasaban los meses y las reuniones, tuvimos que ponernos firmes para que se tomen decisiones. Hay un escollo muy grande que es el secretario de Energía Aranguren que trabaja exclusivamente para Neuquén y sus intereses personales". Y cuantificó en 30 millones de pesos la pérdida sufrida por la Provincia en concepto de regalías no percibidas.

Finalmente advirtió: "tenemos que tener los cuidados de no equivocarnos de camino los que somos funcionarios públicos. El hecho de que haya elecciones es parte de la democracia. Que no sea cosa que utilicen fondos de la Nación para sostener un resultado. La transferencia de dinero tiene que ser de manera justa, equitativa y transparente atendiendo la emergencia como corresponde".

AMPLIAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA

En tanto el secretario general del CFI, Juan José Ciácera, describió que 33 millones están asignados a proyectos de reconversión productiva, mediante créditos de hasta 2.500.000 pesos a 7 años de plazo, con 2 de gracia y al 14 por ciento de interés. "La tasa actual del mercado es del 25 por ciento es decir que estamos ofreciendo el 7 por ciento menos. El empresario puede destinarlos a edificios, equipamiento, capital de trabajo o tecnología mejorando la comercialización de sus productos". También hizo referencia al denominado crédito de emergencia por 15 millones. "En ningún momento desatendemos los problemas de coyuntura. Por eso decidimos apoyar a todos los empresarios o productores. En éste caso con tasa 0 a 4 años de plazo con 1 de gracia hasta 100 mil pesos. Esta quizás no sea la solución pero cada uno debe poner un granito de arena y apoyar en la medida de sus posibilidades".

También el secretario general del CFI confirmó la decisión de optimizar recursos para ofrecerle a la Provincia créditos no reembolsables para proyectos de agua potable y cloacas.