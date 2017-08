El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 agosto 2017 Lanzini fue desafectado de la Selección por una lesión El ex River quedó descartado a raíz de una dolencia en la rodilla derecha y en principio el entrenador Jorge Sampaoli no llamará a un reemplazante. Argentina visitará el jueves desde las 20 a Uruguay.

El seleccionado argentino de fútbol realizó ayer el primer entrenamiento de cara al partido ante Uruguay del jueves, por la 15ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, y quedó desafectado el mediocampista Manuel Lanzini por lesión.

Lanzini, del West Ham de Inglaterra, quedó ayer fuera del seleccionado por una dolencia en la rodilla derecha, informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y en principio el entrenador Jorge Sampaoli no llamará a un reemplazante.

Lanzini, quien ayer estuvo en el predio de la AFA en Ezeiza, se resintió de una lesión que arrastra desde la pretemporada y se perderá los partidos ante Uruguay y contra Venezuela, el martes próximo en Buenos Aires.

El ex River Plate había participado de la gira por Australia y Singapur y, por primera vez, había sido incluido en una nómina para partidos de eliminatorias sudamericanas.

Incluso Sampaoli se había reunido con el mediocampista, de 24 años, durante su paso por Londres, en medio de la gira europea.

Lanzini ingresó en el segundo tiempo del partido que el sábado último West Ham perdió ante Newcastle por 3 a 0 por la tercera fecha de la liga Premier inglesa.

En la primera práctica en Ezeiza de cara al choque ante los uruguayos el plantel hizo dos módulos de entrenamiento: primero un regenerativo sin pelota y luego movimientos con balón en tres grupos, todo bajo un clima distendido; y Sampaoli no dio indicios de la formación del equipo que enfrentará a Uruguay.

Con pechera naranja trabajaron Nicolás Otamendi, Mauro Icardi, Sergio Romero, Lionel Messi, Javier Mascherano, Paulo Dybala y un sparring.

Con pechera roja lo hicieron Sergio Agüero, Joaquín Correa, Nahuel Guzmán, Ever Banega, Augusto Fernández y Lautaro Acosta.

Y con pechera celeste entrenaron Fabricio Bustos, Javier Pastore, Angel Di Maria, Federico Fazio y Gerónimo Rulli y un sparring.

En tanto Javier Pinola, Darío Benedetto (jugaron el domingo a la noche para River y Boca, respectivamente), Gabriel Mercado y Guido Pizarro (lo hicieron para Sevilla) corrieron alrededor de la cancha.

No estuvieron en la práctica Lucas Biglia, Emiliano Rigoni, Marcos Acuña y Leandro Paredes. Biglia arribará esta noche al país y los tres restantes lo harán mañana.

Poco antes del final de la práctica Sampaoli dio una charla grupal y luego habló durante algunos minutos con el presidente de la AFA Claudio Tapia.

También estuvieron presentes en el predio el secretario de selecciones Jorge Miadosqui y el secretario técnico Jorge Burruchaga.

El final del entrenamiento lo llevó adelante su ayudante de campo Sebastián Beccacese, quien una vez concluidas las tareas se quedó hablando con Icardi.

Hoy, a las 16, se llevará a cabo el segundo entrenamiento de la semana y a las 20 Sampaoli ofrecerá una conferencia de prensa.

Mañana, tras la práctica matutina, el plantel viajará a Montevideo para alojarse en el Sheraton Hotel de la capital uruguaya y regresará al país luego del encuentro del jueves.

El partido se jugará a las 20:00 en el estadio Centenario, con el arbitraje del peruano Víctor Hugo Carrillo.



