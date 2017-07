El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 24 julio 2017 Larrondo sufrió un esguince "que no es de los graves" De esa manera, se descartaría una lesión ligamentaria, de acuerdo con el informe proporcionado por el cuerpo técnico del plantel "millonario".

El delantero de River Plate Marcelo Larrondo padece un esguince en la rodilla izquierda que según el cuerpo médico del club "no es de los graves", lo que descartaría una lesión ligamentaria, mientras el plantel realiza la pretemporada en Orlando, Estados Unidos.

"No es un esguince de los graves", comentaron desde el cuerpo médico de River al diario deportivo Olé luego de la lesión que sufrió el atacante mendocino en el entrenamiento del sábado en Orlando.

Larrondo sintió un dolor profundo en la rodilla izquierda cuando realizó un movimiento brusco luego de un resbalón en la búsqueda de la pelota durante un ejercicio táctico dispuesto por el entrenador Marcelo Gallardo.

El ex delantero de Tigre y Rosario Central se retiró del campo con ayuda externa y los primeros estudios dictaminaron "esguince de rodilla izquierda", según publicó el sitio oficial de la entidad de Núñez y hasta el momento se desconoce su tiempo de rehabilitación.

Larrondo llegó a River a principios de 2016, procedente de Rosario Central, pero una seguidilla de lesiones le impidieron conseguir la regularidad deseada, a punto tal que solamente vistió en 13 ocasiones la camiseta de la 'Banda Roja'.

El goleador, quien marcó el 2-0 en el triunfo ante Guaraní de Paraguay como visitante en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, estuvo afectado por una lesión crónica en la rodilla derecha, lo que determinó que no sea usualmente utilizado por Gallardo.



ORION SE CONSAGRO CAMPEON EN CHILE



El arquero argentino Agustín Orión logró ayer su primer título en Colo Colo, al ganar la Supercopa de Chile con una goleada sobre Universidad Católica por 4-1, en un clásico disputado en el Estadio Nacional de Santiago.

El 'Cacique', dirigido por el argentino Pablo Guede -ex San Lorenzo-, se impuso con dos tantos de Esteban Paredes, uno de Andrés Vilches y otro de Jaime Valdés.

Los defensores Julio Barroso y Fernando Meza también fueron titulares en Colo Colo, que logró el trofeo por primera vez en su historia, luego de acceder a su disputa como campeón de la Copa Chile 2016.

Orión, de 36 años, celebró un título en Chile en su segundo partido en el arco de Colo Colo, en el que había debutado el pasado domingo 9 con una goleada en contra de La Serena (1-4), por la actual edición de la Copa Chile.

Universidad Católica, campeón del Apertura 2016 y primero en la tabla acumulada de la última temporada, dispuso ayer tres argentinos en su formación inicial: el defensor Germán Lanaro, el mediocampista Luciano Aued y el mediapunta Darío Buonanotte.

El equipo "cruzado" estuvo en ventaja en el partido por un tanto de Benjamín Kuscevic en el primer tiempo.



NUEVA DERROTA DEL SHENHUA



Shanghai Shenhua, con el argentino Carlos Tevez entre sus titulares, sufrió ayer la séptima derrota en la Superliga China, al caer como local frente al Beijing Gouan en un partido de la 18va. fecha.

El equipo del "Apache" quedó en desventaja a los 31 minutos cuando el español Jonatan Soriano adelantó a la visita en el marcador, dos minutos después consiguió la igualdad a través del colombiano Giovanni Moreno (ex Racing Club) pero al comenzar la parte final (3m.) el mismo futbolista europeo le dio la victoria al Gouan, de penal.

Tevez jugó la totalidad del partido, fue titular por décima vez en la temporada y prolongó su sequía goleadora en tierras asiáticas, donde apenas lleva marcados dos tantos: uno ante el Jiangsu Suning, el 5 de marzo, y otro frente al Yabian Funde, el 24 de junio.

Shanghai Shenhua cumple una temporada decepcionante, pues se ubica undécimo en la clasificación con 20 puntos (cinco victorias, cinco empates y siete derrotas) y una diferencia de 21 respecto del líder Guangzhou Evergrande.



EL DEFENSOR OLARIAGA FUE OPERADO CON ÉXITO



El defensor de San Miguel Isaías Olariaga fue operado ayer con éxito de una fractura de cráneo en el Sanatorio Finochietto, tras resultar herido el último sábado por un choque de cabezas con el delantero de Defensores Unidos de Zárate Javier Velázquez mientras jugaba la primera final del Reducido de la Primera C en el estadio de Arsenal.

"El paciente está estable, la operación salió bien. Se van a ir tratando las situaciones que aparezcan, el tratamiento será de soporte si no sucede nada malo", explicó el médico Norberto Furfaro (matrícula nacional 58.643), quien estuvo a cargo de la intervención quirúrgica.

"Llegó con fractura del cráneo, se lo internó en terapia intensiva, se lo estabilizó y se trabajó para atacar la zona quebrada para que el cerebro no se sienta presionado", detalló.

Además, el doctor adelantó que se lo "operará nuevamente" cuando "pase el tiempo" para ponerle una placa que cubra la zona afectada.

El futbolista, de 30 años, quedó internado en el hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, donde no pudo ser operado por falta de insumos, según explicaron fuentes allegadas al deportista, y debieron trasladarlo.

"Los riesgos quirúrgicos siempre existen pero creemos que como todo salió bien y está físicamente muy bien, todo andará bien. Son vitales las próximas 48 horas, seguro estará casi toda la semana en cuidados intensivos", concluyó el médico.



