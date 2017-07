Las chicas del Gimnasio 3, campeonas en Madryn

Se trata del equipo "De Taquito" de las categorías Sub 15 y Sub 18. La división se quedó con el campeonato del Primer Festival de Fútbol Femenino que se llevó adelante en Puerto Madryn.

El torneo fue organizado por la Municipalidad de la localidad de Madryn, concentrando a las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 18. Hubo equipos de distintos puntos de la provincia e incluso del país.

La delegación de Comodoro en Sub 15, estuvo dirigida por Analía Usqueda, mientras las chicas que se quedaron con el título en la división Sub 18 estuvieron a cargo de la profesora Sandra Ayala.

Las comodorenses tuvieron la posibilidad de ser parte del campeonato con la modalidad "fútbol valorado" que consiste en jugar sin árbitros y sin D.T en el escenario de juego.

Uno de los principales objetivos de este tipo de certámenes es impulsar el fútbol femenino e inculcar valores a las jugadoras.

En Sub 18 las chicas de "De Taquito" festejaron el campeonato luego de afrontar una complicada serie disputando un total de ocho partidos llegando a la final donde se impusieron desde los doce pasos, quedando como figura la arquera del equipo de Comodoro.

"Fue una experiencia que deja un sabor a mucho a nivel provincial para nuestro semillero" expresó una de las entrenadoras de las jovenes que se entrenan de lunes a viernes en el Gimnasio Municipal N° 3. Agradecieron a la organización del campeonato especialmente a Flavia.

EL PLANTEL CAMPEON CATEGORIA SUB 18

Miquela Melián, Camila Delgado, Laura Pérez, Alejandra Marini, Estefanía Labbe, Belén Britez, Tiara Cedrón, Nicol Gutiérrez, Candela Barrionuevo, Dalma Almonacid, Melani Apis, Jeny Huicaleo. DT: Sandra Ayala.