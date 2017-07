El Patagónico | Deportes | BOXEO FEMENINO - 04 julio 2017 Las damas tendrán su noche exclusiva el viernes en el Gimnasio Municipal 1 Organizado por Piñas del Sur producciones y con la presencia de la ex campeona del mundo, la bonaerense Celeste Peralta, el boxeo femenino exhibirá su potencial con una cartelera de seis combates amateur, donde se destaca la pelea de fondo entre Luisa Peña Vivar de Camioneros ante Ioana Loncón de Esquel.

Las damas tendrán su exclusividad este viernes por la noche en el gimnasio municipal 1, cuando se ponga en marcha el festival boxístico "Noche de las Mujeres", que integra una cartelera amateur de seis combates, donde en pelea de fondo se enfrentaran Luisa Peña Nivar del Sindicato de Camioneros ante Ioana Loncón de Esquel, según se consigna en la página web del pugilismo: piñas del sur.

La velada contará con la presencia de Celeste Peralta, ex campeona del mundo, dado que la bonaerense viene de perder con Ana Esteche y cuenta con una carta de presentación profesional de 8-2 con 29 años y una presencia interesante como integrante de los seleccionados argentinos amateurs.

En los días previos al festival, Peralta transmitirá su experiencia que construyó a lo largo de los años.

Para la puesta en escena, la organización que está a cargo de piñas del sur producciones, tiene previsto un show musical con la presencia del guitarrista Esteban Salaberry, quién desde el centro del ring buscará amenizar la noche.



FESTIVAL "NOCHE DE LAS MUJERES"



Viernes 7 de julio en el gimnasio municipal 1.



CARTELERA



-Micaela Torres (Trelew) vs. Jésica Villalón (R. Gallegos)

-Milagros Mendoza (Camioneros) vs. Tamara Avelas (Trelew)

-Wanda Gómez (Camioneros) vs. Lea Dos Reis (Brasil/San Julián)

-Luz Suárez (Camioneros) vs. Moira Tenorio (R. Grande)

-Tiara Paguinao (Río Pico) vs. Camila Verdugo (R. Gallegos).



FONDO AMATEUR (4 ROUNDS)



-Luisa Peña Nivar (R. Dominicana/Camioneros) vs. Ioana Loncón (Esquel).



Fuente: