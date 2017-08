El Patagónico | Regionales - 16 agosto 2017 Las dificultades para ingresar al CONICET para una chubutense

Cecilia Alvarado es doctora en Biología Molecular y fue una de los chubutenses que se postuló para ingresar a la carrera del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), pero no logró su aprobación. "Lo que me paso a mí fue que en una convocatoria ni siquiera me evaluaron porque consideraron que el tema no era estratégico porque trabajo con genética de mejillones", explicó Alvarado.

"Eso fue el año pasado y este año me volví a presentar, pero cuando me evaluaron me rechazaron porque no tenía una publicación como primera autora. No sé si fue sin querer o se olvidaron de la publicación más importante que tengo y que deja sin argumentos cualquier tipo de excusa que puedan poner a mi postulación", agregó.

Para la doctora, esa situación que le tocó atravesar "es poco común" en el medio de los recortes. Sin embargo, acepta que es parte de la "realidad que estamos viviendo".

La investigadora recordó que "en Comodoro no hay muchos investigadores del Conicet" y que "es considerada zona prioritaria para que se radiquen nuevos científicos en la zona para ayudar a explotar las economías regionales".

Por eso no entiende por qué le siguen poniendo trabas, como por ejemplo cuestionando la elección de sus directores por considerar que no son idóneos para su investigación.

"El sistema del CONICET nunca fue transparente y más para la Patagonia. Te da bronca porque uno hace una carrera de tantos años y que no pueda ingresar a carrera (del CONICET) y puedas quedar afuera de todo es feo", lamentó.

A todo esto se suma que en diciembre finalizará su beca con el organismo y todavía no sabe cómo continuará con sus investigaciones o si encontrará otro trabajo. "Un becario del Conicet puede trabajar en un cargo simple en una universidad, no puede trabajar más horas de lo que se le permite porque si no se descuenta el sueldo. Tenemos una cierta dedicación cuando somos becarios. Ahora si me pongo a buscar otro trabajo puedo perder el respaldo del Conicet y me quedaría sin nada", lamentó.





