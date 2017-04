"Las enfermedades físicas y el consumo de sustancias psicoactivas puede aumentar"

Tras una recorrida en los barrios de Comodoro Rivadavia el médico psiquiatra experto en catástrofes, doctor Enrique Stein se refirió al período "post catástrofe" que exige atención por parte del estado. "Tiene que haber una respuesta social desde el punto de vista global, que tenga un espacio para la salud mental de las personas porque es probable que tras un episodio de esta envergadura el impacto sea de una naturaleza tal, que algunas enfermedades pueden aumentar, hablamos de aquellas llamadas físicas, es probable que aumente también el consumo de algunas sustancias psicoactivas, que haya personas con riesgo suicida y ni hablar de los adultos mayores", advirtió el profesional.

En el campo personal y sobre la ayuda que se puede entregar entre pares, Stein consideró en diálogo con radio Del Mar que "una primera medida necesaria es reconstruir los vínculos grupales, sean familiares, amigos, eso tiene como razón importante que nosotros nos constituimos como seres humanos en la relación con los otros como tal el grupo no es simplemente una ayuda de trabajo, sino el vínculo con el grupo de referencia de uno, levantarse en soledad es muy difícil se podría terminar con cuadros graves". No obstante, el profesional indicó que no se puede advertir una enfermedad específica a atender tras una catástrofe.

ASISTENCIA A LA VÍCTIMA TRAS EL TEMPORAL

El doctor Stein compartió su recorrida de la ciudad con el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Alberto Ayape y con el intendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares. Tras el encuentro, el mandatario local se refirió a la necesidad de contar con espacios profesionales preparados para contener la parte emocional de la vuelta a casa de los damnificados.

En ese sentido aseguró que se va a avanzar en un protocolo de atención, tanto para las víctimas de la catástrofe en la ciudad como a los que estuvieron destinados a rescatar y sostener evacuados. "La verdad es que nadie está preparado para semejante situación y por lo tanto, no es fácil asimilarlo. Por eso, ya estamos pensando en los damnificados y en su vuelta a casa y como estado tenemos la obligación de estar del lado de la gente. Vamos a reestructurar la ciudad pero también vamos a preparar espacios para reestructurar la vida personal de cada uno".