Las fiestas llegan con poca armonía y mucha polémica

Tanto lío por un listado

En la última sesión de la Legislatura, en la que se aprobó el presupuesto, el quiebre entre el bloque del FpV y los diputados "mackartistas" no se dio básicamente por la posición asumida por estos al momento de tratar el ejercicio, sino por no acompañar el levantamiento del veto del gobernador a la ley que obligaba al Estado a dar a conocer el listado de beneficiarios de viviendas del IPV.

Pese a que la ley en cuestión en su momento había sido votada por unanimidad, luego del veto no solo se dieron vuelta los diputados oficialistas también, y así quedó demostrado con los tres diputados que responden a Gustavo Mac Karthy.

En el medio de la rosca política que para el año próximo se viene armando desde hace meses, ya se hizo explícito cómo jugará el sector del ex vicegobernador, pero nadie puede aún explicar cuál es el problema de publicar los listados de quienes recibieron las casas.

Para el oficialismo sigue siendo más redituable continuar criticando a la gestión anterior que dar a conocer nombres de a quienes, en teoría en base a la ley y reglamentación, se les otorgaron viviendas financiadas por el IPV.









¿Y los alquileres?

En la comisión investigadora que tiene la Legislatura sobre las adjudicaciones de viviendas del IPV, estaría surgiendo un dato muy preciso, con el que lamentablemente se confirmaría lo que muchas veces se sospechaba y es que en muchas ocasiones y desde siempre, algunos beneficiarios de viviendas las terminan alquilando.

Por la reglamentación, los beneficiarios del IPV no deben tener ninguna otra vivienda antes de acceder a las casas que se construyen con los presupuestos y fondos de toda la provincia y tampoco pueden usufructuar con ellas, pero siempre lamentablemente hay vivos con contactos que logran sortear esta ley tan justa como incumplida.

Lo cierto es que, dentro de la revisión, en la Legislatura ya se adelantó que se detectó que dentro del listado de estos "pícaros", hay un ex funcionario del gobierno actual. Esto, al menos, es lo que adelantan, sin dar detalles, algunas publicaciones de gente vinculada con la investigación.









"Decime Carna"

El martes, el gobernador Mario Das Neves realizó una contundente exposición en el Senado en defensa del proyecto de impuesto a las Ganancias que cuenta con media sanción de Diputados. Luego, el mandatario extendió su defensa de los intereses provinciales en las otras reuniones por la derogación de los reembolsos por puertos patagónicos.

En el medio, también mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y cerró la larga jornada pasadas las 18, con una nota en vivo, desde el Congreso, con Víctor Hugo Morales desde C5N.

El titular del Ejecutivo reseñaba las acciones realizadas, valoró lo resuelto por la Comisión Bicameral y reiteró su distanciamiento con el gobierno provincial. Mientras esto decía, por detrás suyo, en mejor plan de cholulos, pasaban y mirando a las cámaras el senador Alfredo Luenzo y el ex operador político del dasnevismo y actual asesor del diputado Sixto Bermejo, Marcelo Velazco.









Siempre quedó París

Con esta nota y otras que, desde su ruptura con Mauricio Macri, le viene realizando Víctor Hugo Morales, Mario Das Neves ratificó la buena relación con el relator y periodista, la misma que mantiene desde cuando, durante su primer gestión, financió el viaje del hombre con nombre de escritor a París para transmitir su programa desde la casa que, en aquel entonces, la provincia tuvo en la capital francesa y cuyo director más famoso fue el mismísimo capitán "puma", Agustín Pichot, que años más tarde renegaría del dasnevismo, algo que sigue pagando por estos días.









El mapa ausente

Algo singular ocurre en torno al secretario de Cultura, Matías Cutro, ese que anunció que se le había ofrecido el cargo cuando todavía Viviana Almirón estaba en funciones. En la semana, el hombre adelantó que ya estaba listo el Mapa de las Fiestas Provinciales, que se había elaborado desde su cartera junto con Turismo. El dibujante señaló que el mismo iba a servir para que todos conocieran, de antemano, las fiestas que se iban a desarrollar durante todo el año y sobre todo en los primeros meses del verano, para que los turistas puedan organizar sus visitas.

De todos modos, demostrando un poco de humildad y vergüenza, Cutro reconoció que "por ahí" faltan algunas fiestas porque "se decidió avanzar para tener todo listo ahora, pero aclaró que "se irán agregando".









El cruce de siempre

El lunes, el gobernador Mario Das Neves dio varias notas, entre ellas una a Radio Del Mar en las que adelantó que al día siguiente iba a desarrollar una intensa tarea en el Senado, "en defensa de los intereses chubutenses" y que eso le iba impedir estar en los actos oficiales del 13 de Diciembre, ausencia por la que pidió disculpas.

También se refirió al supuesto incidente entre el intendente Carlos Linares y el vice gobernador Mariano Arcioni en la elección de la reina (donde al número 2 de Chubut le dieron un sitio en la cuarta fila) y un encuentro posterior entre ambos un día después en el hipódromo, que habría incluido un "pechazo".

El gobernador aseguró que con el municipio y Linares las relaciones en el plano institucional son buenas pero que estas cuestiones se generan porque el intendente "se está dejando llevar por quienes les arman los discursos y quieren hacer una carrera política y llegar a la intendencia de este modo. Para llegar a la intendencia hay que hacer como Linares, caminar todos los barrios; o como Arcioni, que está muy bien posicionado", sugirió deslizando, como al pasar, esa posible candidatura en 2019 desde el dasnevismo.









Cuando se plantó primero

Fue la que hizo el gobernador Mario Das Neves al ex senador nacional Mario Cimadevilla, a quien invitó a ir a Paso de Indios a ver la nueva sucursal del Banco Chubut en construcción ya que, dijo, "el quería tirarlo todo con una motoniveladora".

El gobernador apeló en esa entrevista al famoso "cric cric" cuando los periodistas le preguntaron si había dirigentes que no priorizaban la defensa de los intereses del Chubut. Luego del clásico sonido del grillo le recomendó al titular de la Unidad Fiscal que investiga el atentado de AMIA que "deje de hablar pavadas" y "se decidan si son UCR o Cambiemos, pero antes de todo eso lo que debe hacer es defender los intereses de Chubut y los chubutenses y no hacer silencio para quedar bien con el Presidente o tener un carguito al que no llega por una boleta".









La colonia y el honor

El ex senador, Mario Cimadevilla, no respondió directamente pero sí al otro día hizo circular, vía gacetilla, una foto suya con el ministro coordinador de Gabinete, Marcos Peña Braun, en una reunión, posterior al avance de Das Neves sobre el gobierno nacional, que fue acompañada por un breve texto en el que se aseguró que en ese encuentro se habló del tema AMIA, pero también de la situación de la provincia del Chubut.









Que no se repita

Es lo que están rogando muchos colaboradores del gobierno provincial y desde el sector petrolero, preocupados por la caída del "barril criollo". Resulta que el gobernador adelantó que ese mismo martes, en el que se conmemoraba el descubrimiento del petróleo y en el que expuso en el Senado, había iniciado las conversaciones formales sobre el tema con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (nieto), con quien quedaron en seguir conversando esta semana.

El problema es que mientras Frigerio le aseguraba la continuidad de las conversaciones sobre el "barril criollo", el polémico y controvertido ministro de Energía, Juan José Aranguren, indicaba en la cena con empresarios petroleras que el barril criollo no correría más ya que el precio sostén iba bajar de los 55 dólares actuales a 47.

Se debe recordar que en el tema de los reembolsos, mientras el nieto del ideólogo del desarrollismo argentino adelantaba la continuidad de las reuniones y charlas, el DNU de eliminación ya estaba redactado, firmado y a punto de publicarse al día siguiente.









Falta de conciencia

El martes, en la rotonda de ruta 3 y 26, se realizó la concentración organizada por Petroleros Privados en la que se reclamó por el "barril criollo" y se defendió los puestos de trabajo de la industria petrolera, en peligro por la situación internacional y la política económica del gobierno nacional.

Lo primero que hay que decir es que el acto no tuvo el acompañamiento mayoritario de la gente, como fue el "Comodorazo" del 28 de diciembre de 2015, ni como el de hace seis meses, cuando entre petroleros, camioneros y gremios de la construcción convocaron a poco más de 15 mil personas.

En esta ocasión, fueron poco más de 2.000 los que salieron a la ruta, un número bastante alejado de lo que se esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que ambos gremios petroleros solos cuentan con más de 13.000 afiliados.

Más allá de la ausencia de otros gremios, en el gremio conducido por Jorge Avila se tomó nota del faltazo de muchos que, parece, aprovecharon que ya la noche anterior no subieron al yacimiento, supuestamente para estar en el acto.









Lo importante es la foto

Esto es lo que, parece, entiende Eva Brugo, colaboradora del gobierno provincial que junto con otros asesores acudieron el martes a la rotonda de ruta 3 y 26 para estar en la concentración petrolera. La idea era acompañar el reclamo de los petroleros pero, más que nada, respaldar al vicegobernador Mariano Arcioni, a quien también acompañaron al centro de jubilados del petróleo de kilómetro 3 en el acto oficial del 13 de Diciembre.

Pero como a esa altura de la semana lo que supuestamente había sido un importante altercado entre el vicegobernador y el intendente Carlos Linares estaba superado y de hecho ambos compartieron palco y se aplaudieron mutuamente, Brugo dedicó casi todo el tiempo que duró el acto en ruta 3 y 26 a sacarse fotos con todos los funcionarios del gobierno, ya sea en la modalidad selfie o con un" fotógrafo" voluntario a quien siempre recurrió porque está claro que para ella y varios lo importante no solo es estar.









Las chicas de Huichaqueo

Entre la "guardia pretoriana" de Mariano Arcioni en los actos del 13 de Diciembre había varios asesores, funcionarios y contratados del gobierno provincial en Comodoro Rivadavia. Todos se concentraron en un sector de la rotonda donde estacionó una camioneta gris, con vidrios polarizados.

Los curiosos miraban y no entendían nada porque nadie descendía del vehículo, algo que ocurrió un largo rato después y luego de que se confirmara que el vicegobernador iba hablar en el acto, lo que inicialmente no estaba previsto. Recién allí, de ese vehículo, acomodándose el saco y peinado con elegancia como siempre, descendió Arcioni.

La ministro de Familia, Leticia Huichaqueo, y su comitiva -todas mujeres- acompañaron en custodia el camino que Arcioni desandó hasta llegar al escenario, donde se ubicó Huichaqueo que, desde arriba, miraba a la multitud, entre ellos los concejales de Comodoro que hace meses la están esperando para una reunión para hablar sobre el Servicio de Protección de Derechos.









Con molestia, pero con humor

Así se tomó el intendente Carlos Linares el supuesto incidente, pechazo incluido, que dicen protagonizó con el vicegobernador Arcioni. En el plano serio, el jefe comunal negó que eso haya ocurrido. "Ni lo mandamos a la cuarta fila en la elección de la reina, ni lo empujé en el hipódromo de Rada Tilly. Es todo un invento que me da vergüenza, sobre todo ver cómo los medios del valle toman esto como cierto y lo ponen en tapa, con todos los problemas serios que tenemos en la ciudad, la provincia y el país", señaló.

Ya más distendido, fuera de las declaraciones y cuando llegó a la rotonda de ruta 3 y 26, el chiste más común cuando se acercaba el intendente era decirle "no me peché". Luego de la quinta repetición de la broma, Linares la dio vuelta y empezó con "correte de ahí, porque si no te pechó con este lomo que tengo".





Los discursos

Los discursos en la rotonda de 3 y 26 no salieron según lo esperado, pero sí dejaron algunas perlitas. El intendente Carlos Linares volvió a pegarle duro al gobierno nacional, lo mismo que Jorge Avila que se preocupó tanto de eso como de elogiar el acompañamiento provincial y municipal. El jerárquico José Llugdar, en tanto, y en su discurso de 3.33 minutos siguió el hilo conductor de la jornada.

El vicegobernador Mariano Arcioni se preocupó por nombrar tanto a Das Neves como a Linares, algo que consideró necesario luego del cruce mediático de las horas previas. El vice, además, mostró un nuevo perfil porque si bien todavía no llega a elevar la voz y remarcar con experiencia de discursero algunas definiciones, metió unos tres o cuatro "compañeros" que le salieron de lo más natural.









Acá hay que poner los huevos

Así señaló Jorge Avila cuando terminó el acto y los discursos en la rotonda de rutas 3 y 26, y lo hizo en referencia al dirigente camionero y diputado nacional, Jorge Taboda.

"En otras ocasiones dijo una cosa en defensa de los trabajadores y luego votó otra apoyando al gobierno de Macri. Ya no hay espacio para este tipo de cosas, hay que votar, movilizarse y hacer todo por los trabajadores", señaló el petrolero, quien dejó en claro que las cosas no están bien entre los principales gremios de la ciudad y la región.









La UOCRA acompaña

El otro gremio que también tiene su espacio y ocupación en yacimiento, la UOCRA, confirmó el jueves que acompañará a los petroleros en la eventual carpa negra que se levantará en la Casa Rosada.

Lo confirmó Raúl Silva, tras ser reelecto como secretario general del gremio de la construcción, en donde hubo lista única pero elección al fin. "Vamos a estar porque respaldamos el reclamo petrolero, que también es nuestro", dijo Silva.

El sindicalista no pudo dar explicaciones muy coherentes respecto a por qué en el día de la elección tuvo que cerrarse y vallarse los alrededores de la sede de la calle Rawson, donde votó casi el 90 por ciento del padrón

"Fue por seguridad", indicó pero la mayoría de los comodorenses siguen sin entender por qué por una elección –donde además solo había lista única- se hace todo lo posible para que el tránsito, ya caótico en sí, sea todavía más dificultoso. Ni en las elecciones nacionales, donde el padrón es mucho mayor y con candidatos de todos los colores, se utiliza este sistema.









¿Cómo hace?

El intendente Carlos Linares el jueves estuvo en Rawson, donde mantuvo reuniones con diputados del FpV, y allí fue consultado por los periodistas por lo sucedido en torno al desplazado secretario de Seguridad, Primitivo Antonio Zúñiga.

Luego de afirmar que la justicia es la que debe determinar responsabilidades, el intendente consideró que "todo fue manijeado" y así mencionó la utilización de la Policía Aeroportuaria en los allanamientos, pero sobre todo lo dicho por el gobernador en Puerto Madryn. "Una hora antes de los allanamientos y de las detenciones, el gobernador ya sabía que se iban a producir e incluso lo dijo en un acto o en declaraciones. Son todas cosas que, como mínimo, llaman la atención, como que lo dejaron esposado a Zúñiga como 12 horas", advirtió para apuntalar el pedido de informes que, sobre el tema, por la noche aprobó la Legislatura, a instancias del diputado Javier Touriñan.

Zúñiga, en tanto, el lunes tenía otra prioridad: celebrar su aniversario 25 de casamiento, por el cual fue felicitado en el "Todo Fiesta" de Carlos Omar por sus suegros.









Desubicado

En Santa Cruz siguen recordando que, en la pasada campaña electoral, la única provincia que no visitó Mauricio Macri fue precisamente esa, pero parece que la no presencia del candidato no fue por temor al kirchnerismo sino por desconocimiento.

Parece que en realidad que no haya reconocimiento ni asignación de obras para la vecina provincia se debe a que para Macri y sus colaboradores Comodoro Rivadavia, donde estuvieron aunque sea de manera efímera, es parte de Santa Cruz y no de Chubut.

En la semana que pasó se conoció que el presidente del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), Miguel Angel de Godoy, resolvió dejar sin efecto la Licitación Pública nacional 14/15 para "la provisión de un depósito para el Centro de Comprobación Técnica de Emisiones de Comodoro Rivadavia, provincia de Santa Cruz".

Godoy fue ex asesor comunicacional y jefe de prensa de Fernando de la Rúa y luego secretario de Medios de Mauricio Macri cuando era alcalde porteño, oportunidad en la que, entre otras cosas, se pautó la difusión de propaganda con algunas radios menores de Comodoro Rivadavia, a las que nunca llegaron ni los avisos y mucho menos los pagos.

La misma modalidad, pero más escandalosa, fue la que utilizó Godoy para pautar en teoría con el canal 4 de Posadas, por 700 millones de pesos. Ese mismo funcionario, a la que la justicia sigue investigando, considera que Comodoro queda en Santa Cruz.





¿Y el ministro?

El gobernador Mario Das Neves mantuvo un duro discurso a favor de la aprobación por parte del Senado del dictamen de la reforma al impuesto a las Ganancias. El mandatario pidió que aprueben sin más y sin cambios el proyecto y señaló que el gobierno no entiende que esto es dinero que llegará a los trabajadores.

El titular del Ejecutivo también minimizó el impacto económico que los cambios tendrán para las provincias y acusó a sus pares, que pedían no apoyarlo, de estar en complicidad con el gobierno en vez de pensar en los trabajadores.

Pese a este duro discurso, horas más tarde el ministro de Economía, Pablo Oca, firmó el documento con el gobierno nacional por el que se pidió a los senadores que no se apruebe hasta realizar un profundo análisis. Es que para entonces habían tomado nota de que el proyecto que tuvo como ideólogo y principal redactor al ex ministro Axel Kicillof, padecía de algunos groseros errores de cálculo que terminarían afectando los recursos de varias provincias en 2017.





¿En qué quedamos?

Sobre este punto, la senadora nacional Nancy González (FpV) puso el grito en el cielo. "Nosotros estamos convencidos de apoyar este proyecto, el gobernador nos acompaña, pero parece que o su ministro de Economía piensa otra cosa y se cortó solo o acá hay un doble discurso", sugirió.

La legisladora también cuestionó a quienes "decían que el anterior Ejecutivo conducía con látigo, pero ahora que el actual quiere hacerlo con alambre de púas, no dicen nada".









El día que Arcioni casi desempata

El bloque del FPV-PJ ya no existe como tal, luego del jueves donde los diputados "mackartistas" se apartaron de la conducción del bloque para votar, tanto en el presupuesto como en el levantamiento de vetos y ley de licencias, con el dasnevismo.

Pero, antes de eso, todo parecía indicar que la sangría en el FpV iba a hacer todavía mayor porque a los tres del Frente Peronista (Papaiani, Espinosa y Cunha) se sumaron Gómez, Di Filippo y Brúscoli. Finalmente, para no dejar las cosas empatadas en 13, Javier Touriñan cambió de estrategia y al momento de votar el artículo 13, el de los superpoderes, junto con Cambiemos, se practicó una abstención.

Si se hubiera dado esa paridad, quien estaba preparado para desempatar era el vicegobernador Mariano Arcioni, quien al otro día recibió una nota firmada por Touriñan y Blas Meza Evans, para que separe de sus cargos a los 6 asesores de los tres diputados que ya en la práctica dejaron el FpV hace rato.









El avión, el avión

En medio de todas estas especulaciones previas a la sesión, se sumaba una por la que se aseguraba que finalmente el FpV iba a tener mayoría para eliminar los superpoderes. La versión involucró al diputado Mario Mansilla, ex Chubut Somos Todos, aunque todavía dentro de la bancada, quien no se encontraba en la Legislatura.

Durante toda la jornada se repitió que "Mansilla llegará para la sesión y votará con el FpV", algo que iba a permitir el cambio más significativo en el presupuesto, que era el recorte en la potestad que desde 2001 tiene el Ejecutivo para modificar partidas a sus anchas.

Mansilla, que se cree estaba en ese momento en Paraguay, nunca llegó pero se lo esperó hasta último momento ya que algún pícaro le inventó una cuenta de twitter en la que adelantaba su llegada a Rawson para votar con el FpV.

Cansados de esperar, y ante la realidad de los votos, el Frente habilitó el inicio de la sesión recién pasadas las 20.









Perdida

Así sigue estando la concejal de Chubut Somos Todos, Norma Contreras, que pese al año transcurrido parece seguir sin entender el funcionamiento legislativo.

También puede pasar que se pierda en el medio de las sesiones, pero lo cierto que en la del jueves, luego de agregar una modificación de la Ordenanza Tributaria en el derecho a cementerio, se enojó con los controles por alterar el orden del día.

En la sesión se decidió tratar primero el Presupuesto y luego la Tributaria, algo que mereció un reproche técnico por parte de Maximiliano Sampaoli, del Frente para la Victoria, donde Contreras finalmente votó con Cambiemos.

Lo cierto que el tratamiento en ese orden se dio por moción aprobada por la mayoría, y que finalmente se aprobaron ambas, incluida la Tributaria, con la modificación introducida por Contreras, quien no obstante reprochó el cambio de orden del día sobre un tema que se viene tratando hace meses, con audiencia pública intermedia.

El desconcierto de Contreras no quedó allí porque en la hora de preferencias, que se habilitó luego de haberse votado todos los despachos, mientras estaba hablando Sirley García, levantó la mano y mocionó que se tratara la Ordenanza Tributaria, la misma que se había aprobado minutos antes y con mucha discusión.









El saludo navideño

La sesión del Concejo había sido muy larga y todos los concejales querían darla por terminada. Evidentemente había un acuerdo tácito para que la hora de preferencias no fuera utilizada en exceso, sobre todo porque ya se había dicho todo a la hora de discutir el Presupuesto y la Tributaria. Es así que, luego de la expresión de Sirley García, a quien pocos escucharon, y a la desatención de Contreras, el viceintendente Juan Pablo Luque, dio por cerrada la hora de preferencias y la sesión. Pero cuando estaba con esa fórmula que comienza con "siendo las...", el concejal de Cambiemos, Pablo Martínez, lo cortó en seco y le dijo que iba a hacer uso de la hora de preferencias.

Con la cara de fastidio de Luque y todos los concejales, Martínez comenzó a hablar y recordó que "siendo la última sesión del año, quería desearles buenas fiestas a todos ustedes y al pueblo de Comodoro Rivadavia en general".