Las historias de abuso vuelven a tocar al mundo del rock

Esta tarde, el apellido del cantante de Salta la Banca, Santiago Aysine se convirtió en tendencia en la red social twitter. La tendencia fue tomando forma después del posteo de la usuaria "soleMerk2", la joven porteña empleó la red social para contar una historia que ocurrió años atrás e involucra al líder de la banda.

En su relato menciona que en un bar encontraron al cantante se saludaron, y cuando él la vió a ella y a su amiga tiradas en un sillón se abalanzó sobre ellas. "Se tiró encima mío, me encajó un beso y me tocó cuando en ningún momento le di a entender que quería eso. Y así como hizo conmigo pasó con otras pibas en diferentes noches. Lo naturalicé mucho tiempo, porque fue algo mínimo y también porque era menor y creía que la que estaba mal era yo por estar ahí cuando no se podía".

Con alrededor de 5 mil tweets sobre el tema se convirtió en tendencia y aparecieron más historias que vinculan al cantante.

Embed Compañera que fue víctima de Aysine también: pic.twitter.com/PCFK184q1Q — Milagros. (@MilagrosDwarf) 20 de septiembre de 2017