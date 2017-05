Las pérdidas del rubro ya ascienden a más de $80 millones

El rubro ya contabiliza más de 80 millones de pesos en pérdidas producto del temporal, mientras cerca de 70 comercios relevados todavía no pueden abrir sus puertas.

Según los últimos datos del relevamiento que realiza la Cámara de Comercio, Industria y Producción en Comodoro Rivadavia, el rubro ya contabiliza más de 80 millones de pesos en pérdidas producto del temporal , mientras cerca de 70 comercios relevados todavía no pueden abrir sus puertas.Las pérdidas del Comercio en Comodoro Rivadavia ya ascienden a más de 80 millones de pesos en 130 comercios relevados en toda la ciudad. Así lo indica el informe que elaboró la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia que realiza un relevamiento tras el temporal que dejó cuantiosas pérdidas para el sector.Los números preocupan a la entidad, principalmente porque el 54,8% de los encuestados perdió entre 60% y el 100% de la mercadería y cerca de 70 locales aún no pueden abrir sus puertas para reiniciar sus actividades.Según los datos preliminares de este informe, en materia prima se perdieron $34.751.736,92 pesos con pérdidas de entre $10.000 y $3.000.000, mientras que en maquinaria el monto asciende a $24.674.120, con un 55,9% de los encuestados relevados afectados y 33,8% que sufrió pérdidas o daños de entre el 80% y 100%.En Infraestructura, en tanto, los daños ascienden a $ 13.160.515 pesos con un 65,6% de encuestados afectados y un perjuicio mayoritario de 20% a 40%, mientras que en vehículos utilitarios los daños son de $10.979.000 con un 23,2% de encuestados afectados.Tal como atestiguaron comerciantes de las avenidas Chile y Kennedy, a esto se suma las dificultades que acarrean aquellos propietarios que pudieron abrir sus locales, pero que se encuentran con una importante baja de las ventas en sectores que aún se están reactivando, como el Pueyrredón y Juan XXIII.Además, tal como se mencionó, el 51,2% de los encuestados aún no retomó su actividad, lo que representa un importante costo para el rubro que ya contabiliza 6.230.000 pesos de merma por la inactividad.Desde la Cámara de Comercio piden a los propietarios que se sumen al relevamiento para tener datos más concretos de la realidad del sector tras el temporal. De esta forma, se realizarán gestiones para obtener ayuda financiera y beneficios impositivos que permitan la recuperación del sector.Para ingresar al formulario, el propietario interesado podrá ingresar a https://goo.gl/forms/H3MB2VpHkO4qCNFy2 y responder las 21 preguntas que realiza la entidad.