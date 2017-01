Máximo Cash se refirió a los avances en la investigación sobre las puertas donde se plasmaron mensajes de auxilio en nombre de María y confirmó que la letra no es la de su hermana. Su madre no descarta que haya escrito el mensaje una mujer que esté con ella.

Las primeras pericias a los mensajes advierten que no es la letra de María

El misterio en torno de los mensajes que aparecieron en los baños de dos estaciones de servicio patagónicas continúan. La investigación que se lleva adelante arrojó ayer los primeros resultados, confirmó este mediodía el hermano de María, Máximo Cash.

"En el día de ayer tenemos el primer resultado de que la letra del mensaje no es la letra de María, se sigue analizando pero primera instancia no es la letra de ella", lamentó Máximo aunque reconoció que el entorno más cercano a la joven ya había advertido las diferencias. "Nosotros nos habíamos dado cuenta que ella misma no va a escribir mal su apellido", como aparece en una de las puertas.

Para Máximo, cuando aparecen este tipo de mensajes lamentablemente nunca se puede descartar que se trate de una broma de mal gusto, eso encubre dos problemas. "La parte positiva es que se vuelve hablar de tema, lo negativo es que te crea una falsa expectativa una falsa esperanza que no podes saber hasta que no se analice".

maria cash campana.jpg Mensaje aparecido en una estación de servicio de Campana en 2013





No es la primera vez que un pedido de auxilio con la firma de María aparece: "nos envían billetes donde hay mensajes de este tipo y en 2013 igual en una estación de Campana (Buenos Aires) apareció un mensaje similar, en aquella oportunidad: "nosotros actuamos de forma inmediata, el Juzgado Federal de Salta recién mandó a hacer investigaciones de la puerta seis meses después. Mi papá con buen tino pidió que la puerta sea retirada le sacó fotos".

El mensaje de Campana, según un perito caligráfico contratado por la familia se acercaba un 70 por ciento a la letra de María, el perito oficial determinó que solo un 45%.

Esta mañana en diálogo con Radio Télam, Máximo pidió a la población que siga colaborando con datos para aportar a la investigación del caso y recordó el 8 de julio de 2011, cuando mantuvieron el último contacto con María. Fue a través de un correo eléctrónico, "nos pedia nuestros teléfonos y el de una amiga que tenía Salta, decía 'acá' por eso interpretamos que ella ya estaba en Salta y viajamos de inmediato a buscarla".

El canal de diálogo que la familia pondera es el grupo de Facebook donde se puede acudir para dar información del caso: https://www.facebook.com/groups/150170005063689/

"PUEDE SER LA LETRA DE OTRA CHICA"

María del Carmen Gallegos, madre de María Cash en la entrevista que mantuvo con El Patagónico se adelantó a las pericias y advirtió que la letra del mensaje no era parecida a la de su hija, pero: "puede que lo haya escrito otra chica que estaba viajando con ella", indicó esperanzada. La mujer reconoció que el mensaje abrió una nueva posibilidad de reencontrarse con su hija: "pienso que este año mi hija va a aparecer", concluyó.

madre de maria cash1.jpg La madre de María Cash no pierde la esperanza de encontrar a su hija. Archivo/Ilustrativa