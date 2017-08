El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 29 agosto 2017 Las selecciones de hóckey Sub 14 y Sub 16 continúan trabajando para el Regional Los planteles de la Asociación Austral se encuentran realizando sus entrenamientos de manera alternada en el sintético del club Calafate.

Los seleccionados de la Asociación Austral de Hóckey césped de las categorías Sub 14 y Sub 16 continúan con su preparación con miras el torneo Regional a desarrollarse del 14 al 17 de septiembre en la ciudad de Neuquén.

Las jugadoras se están preparando con gran intensidad para poder mejorar el desempeño del año pasado en las cuales la Sub 14 finalizó en la tercera posición y la Sub 16 en el cuarto puesto.

Los entrenamientos se realizan en forma alternada en el sintético del Club Calafate debido a que todavía se está disputando el torneo Indoor.

Las mismas están bajo las órdenes del cuerpo técnico conformado por Alejandro Molina, Lucas Molina y Marcelo Guerreiro, mientras que las arqueras están siendo entrenadas por Marcelo Cabero.

Para afrontar los gastos del viaje se realizaron distintas actividades y se acercaron varias empresas y comercios locales a colaborar con los gastos de alojamiento y comidas: Feadar SA- Homero & CIA –Meating–Mero-Tregar-Clear-Urbana-Cohap-

La selección Sub 14 está conformada por las siguientes jugadoras: Belén Barría, Dana Lempi (Deportivo Portugués); Ena Portela, Rosario Manso, Julia Celia, Josefina Celia, Milagros Polle, María Azul Barboza (Náutico Rada Tilly); Albertina Flores, Juana Mendonca (Comodoro RC); Celeste Morales, Martina Alvarez, Paulina Romero (Santa Lucia); Natalia Díaz, Laurena Solis, Luciana Mendoza, Aldana Banzen, Abril Quinteros, Yasmín Dip y Lucia Céspedes (Calafate).

Mientras que el plantel Sub 16 está integrado por las siguientes jugadoras: Sofía Campoli (Chenque), Manuela Manso, Oriana Portela, Graciana Carromba, Morena Di Mateo (Náutico Rada Tilly), Abril Díaz, Yasmín Quiroga, Iara Romero (Deportivo Portugués); Lucía Moreno, Lara Dachs, Candela Reales, Ximena Camaño y Malena Mutio (Comodoro); Martina Ponce, Zara Céspedes, Javiera Cuenca, Antonella Navarro, Xiomara Aro, Nahir Dip y Macarena Soto (Calafate).



