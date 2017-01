Las tres centrales sindicales de Comodoro rechazaron el DNU de Macri sobre las ART

Las tres Centrales de los Trabajadores de Argentina, las CTA Autónoma y de los Trabajadores, y la CGT Saúl Ubaldini se expresaron ayer de manera firme en contra del cambio que por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aplicó el presidente Mauricio Macri sobre el régimen de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo ( ART ).En los fundamentos del DNU, Macri indicó que la modificación se produce con el objetivo de reducir el incremento de las demandas judiciales por las indemnizaciones por enfermedad o incapacidad.De esta forma, el esquema planteado a través del decreto, que no permitió zanjar la discusión del tema en el Congreso de la Nación, un trámite administrativo que el trabajador debe seguir en caso de accidentes laborales, con comisiones médicas que tendrán que expedirse en un plazo no mayor a los 60 días.Hasta antes de este decreto, el trabajador tenía todas las facultades de acudir a la Justicia en caso de tener que realizar un reclamo por un accidente laboral, algo que ahora se busca acotar a partir de la participación de esas comisiones médicas.OPOSICION TOTALEl secretario general de la CGT Saúl Ubaldini, Gustavo Fita, consideró ayer que el cambio "es un atropello a las ART", ya que "le pasan las atribuciones a la comisión médica, esto era como funcionaba en los 90, época en la que los trabajadores sufrían distintos abusos y era siempre el que perdía", apuntó.En diálogo con Radio Del Mar, el diputado provincial por el Frente Para la Victoria consideró que el cambio, aparte de imponer obligaciones a las provincias y municipios, no hace otra cosa que "avasallar los derechos logrados y poner en desventaja a los trabajadores"."De ninguna manera vamos a acompañar esto, y seguramente la CGT nacional realizará su protesta y presentaciones ante esta nueva decisión antipopular del presidente Macri", apuntó el legislador.El dirigente judicial y de la CTA Autónoma, José Luis Ronconi, por su parte, aseguró que "el decreto de ninguna manera busca mejorar las condiciones y cuidar al trabajador, más bien todo lo contrario", enfatizó.Ronconi advirtió que "lo que busca Macri es proteger a los empresarios de su propia responsabilidad o imprudencia en el caso de que se produzcan accidentes. En definitiva, el decreto lo único que procura es que los empresarios no paguen las consecuencias", puntualizó.Gladys Díaz, en tanto, de la CTA de los Trabajadores opinó igual que Ronconi y también advirtió sobre la necesidad de "salir a la calle para defender los derechos, que este Gobierno nuevamente pretende avasallar. Nosotros, como defensores de los trabajadores y de los Derechos Humanos no podemos permitir esto, porque la salud también es un derecho humano", observó.