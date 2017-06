Esta tarde, el Presidente Mauricio Macri encabezará la firma del Acuerdo Federal Minero en la Casa Rosada. De las provincias mineras estarán presentes todos los mandatarios y representantes con excepción de Chubut, La Pampa y La Rioja, distritos que anticiparon que no adherirán a la norma.

Las tres provincias que no formarán parte del Acuerdo Minero

Esta tarde se firmará el tan debatido Acuerdo Federal Minero pero habrá tres mandatarios que estarán ausentes en el esperado evento ya que avisaron que no se sumarán. Los tres son del PJ, pero cada uno tiene un diferente juego político.

"Firman 21 provincias. Asistencia casi perfecta", resumió una fuente del Gobierno esta mañana a Clarín. Los gobernadores que no estarán presentes esta tarde serán Mario Das Neves, de Chubut, Carlos Verna, de La Pampa; y Sergio Casas, de La Rioja.

En cuanto a los tres gobernadores que no se sumarán, Mario Das Neves, peronista crítico del macrismo, sacó pecho en los últimos días al afirmar que "fuimos los primeros en decir que no". Como a Verna, al chubutense en Nación le adjudican razones políticas a la negativa. Es uno de los aliados más fuertes de Sergio Massa en el Interior.

Por su parte, el riojano Casas, un peronista que responde políticamente a su antecesor Luis Beder Herrera, lo anticipó ayer: "hemos decidido no asistir hasta tanto se clarifique la situación de quienes a nivel nacional llaman a firmar un pacto federal minero y por otro lado sabemos que hay autoridades que no tienen una posición clara y los reclamos son siempre al Gobierno de la provincia. No vamos a asistir hasta tanto se pongan de acuerdo en lo que quieren hacer".

En el caso de Verna, el pampeano es uno de los mandatarios más enfrentados con el macrismo. En las últimas horas sorprendió incluso con un acuerdo electoral con La Cámpora en su provincia.

"Está dentro de la liga, pero es medio loquito", resumió un ex gobernador, sobre la relación de Verna con sus colegas del PJ, que volvieron a reunirse en los últimos meses, para hacer reclamos en común al Gobierno nacional y pensar una estrategia para 2019.