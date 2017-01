El Patagónico | Regionales | COMERCIO - 06 enero 2017 Las ventas por los Reyes Magos se mantuvieron respecto a hace un año Los comerciantes coincidieron en que las ventas para festejar la llegada de los Reyes Magos se mantuvieron en la misma dinámica que para Navidad. Señalaron que la tradición de este día festivo se pierde con el paso de los años y así los consumidores prefieren gastar más en Navidad. Los juguetes clásicos le dejan terreno frente a las nuevas tecnologías.

Las compras para la llegada de los Reyes Magos se realizaron ayer, pero los comerciantes no tenían grandes expectativas sobre las ventas para esta jornada ya coincidieron que la conmemoración de la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar se pierde con el paso de los años.

"La gente tiende a gastar más para Navidad y el día de Reyes cada vez pierde más peso", explicaron desde El Estanco.

Las calles céntricas no se caracterizaron por personas llevando grandes regalos y los consumidores consultados por este diario también aceptaron que la llegada de los Reyes Magos ya no tiene el peso de otros años. "Entre que está todo caro y que no sabés qué va a pasar, no podés darte el gusto de gastar o meterte en cuentas por un Spiderman de 3.000 pesos. Es difícil decirle que no a tu hijo, pero igual algo siempre le regalás. Nosotros andamos viendo un par de botines para jugar a la pelota, pero la verdad es que está todo caro", señalaron Mónica y Ricardo Ramírez.

"Yo recuerdo que para esta fecha y para Navidad, la gente andaba loca comprando. No solo acá en el centro sino también en la Rivadavia. Las tiendas de allá vendían y vendían. Me acuerdo de las colas que hacían en ciertas tiendas. Ahora la gente ya no compra mucho para regalar en Reyes porque no se lo toma como una obligación como sí se lo considera a Navidad. Yo creo que dentro de un par de año ni se va a festejar", aseguró Marcos Andrada, que se encontraba buscando un obsequio para su nieto.



LA TECONOLOGIA UN PASO ADELANTE

Otro de los puntos que señalaron los comerciantes es el avance de la tecnología en los más pequeños donde un niño de 7 años ya no solicita un juguete o una pelota de fútbol sino que pide un teléfono celular, una tablet o una consola de videojuegos.

Las compañías de telefonía y las grandes cadenas de artículos para el hogar aprovecharon la jornada para ofrecer descuentos y promociones en determinados artículos como smartphones y juegos para consolas como Playstation o Xbox.

"Nosotros seguimos vendiendo juguetes a los más chicos, pero hay juguetes que vienen con aplicaciones porque el artículo solo ya casi no vende. Los chicos más grandes que tienen a partir de 7 años ya directamente piden el teléfono o una tablet", sostuvieron desde El Estanco.

Los comerciantes también resaltaron que las ventas con respecto al año pasado se mantuvieron, pero no fueron tan beneficiosas como en años anteriores.



LA DESPEDIDA DE LOS CLASICOS

Uno de los juguetes más solicitados durante años fue la figura del héroe "Max Steel" donde los padres arrebataban el artículo de las manos de los vendedores e incluso llegó a haber comercios que realizaban reservas para asegurar que nadie se quedara sin el juguete preferido de los niños.

"Hoy casi no se vende un Max Steel. Es muy difícil tratar de venderlos porque hay otras cosas o porque ya paso el fenómeno", aseguraron desde El Estanco.

Los representantes de la juguetería también explicaron que otros de los artículos que tiene una baja en ventas son las muñecas "Barbie" donde hace cinco años se ha "planchado" la demanda de las mismas.

"Los juguetes como Lego, el patín de "Soy Luna" o los Zum Zum son los que más se vendieron durante esta fecha porque traen aplicaciones para los teléfonos celulares o porque están muy de moda por la tele, pero las Barbies cada vez dejan de ser la primera opción para las nenas", graficaron.



Fuente: