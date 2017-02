El Patagónico | País/Mundo - 07 febrero 2017 Las ventas minoristas cayeron un 2,5% en enero, según CAME "Fue un mes irregular que levantó en la segunda quincena. Las expectativas por los Precios Transparentes y la incertidumbre sobre cómo evolucionarían los importes y las cuotas, con esa medida, impulsó la demanda de bienes durables como electrodomésticos en los últimos días del mes", dijeron desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ayer dio a conocer un relevamiento que realizó entre el 30 enero y el sábado para evaluar la evolución interanual de las ventas minoristas, y concluyó en que en enero hubo una baja de 2,5%.

Según el informe final, las cantidades vendidas por los comercios minoristas finalizaron enero con una caída de 2,5% frente a igual mes del año pasado. "Fue un mes muy irregular en materia de ventas, con un inicio muy flojo durante la primera quincena y recuperándose sobre el final”, señalaron desde la entidad.

En tanto dijeron que "las expectativas por los Precios Transparentes, y la incertidumbre sobre cómo evolucionarían los importes y las cuotas con esa medida, impulsó las ventas de bienes durables, como electrodomésticos en los últimos días del mes. Pero igualmente la demanda fue menor a la de 2016".

Para CAME también se sintió “la menor disponibilidad de efectivo" y "la mayor cantidad de familias que viajaron a vacacionar o a comprar en países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde los precios son más convenientes".

No obstante aseguró que “la evolución de las ventas en el primer mes del año fue muy heterogénea entre provincias, e incluso entre ciudades de una misma jurisdicción. Las más golpeadas fueron las fronterizas con Chile y Paraguay, donde el consumo en rubros como neumáticos, electrónicos, calzados o indumentaria se vio muy resentido. Lo sintieron ciudades de Misiones, Corrientes, Mendoza, y Formosa, principalmente".

Para la entidad, "los negocios lanzaron muchas ofertas, descuentos y liquidaciones para atraer ventas y fueron buenas estrategias en algunos locales comerciales que por momentos estuvieron con buen público. Pero no todos tuvieron resto financiero para sostener el ritmo de las rebajas”, señalaron.

"En las ciudades turísticas, las ventas fueron mejor en la segunda quincena que en la primera, donde la gente estuvo más relajada con los gastos y se animó a desembolsar más. Posiblemente alentada por cierta mejora en las expectativas sobre el rumbo de la economía y el empleo, igual se consumió menos que el año pasado", agregó.



RUBRO POR RUBRO

El informe concluyó con que se debe tener en cuenta que la comparación se realiza “contra un periodo en baja como fue enero del año pasado, cuando las ventas habían bajado 2,3% anual" y detalló que "de los 21 rubros que componen la canasta minorista relevados, 20 de ellos cayeron y sólo uno, ‘Farmacias’, finalizó con un alza anual muy suave de 0,3%".

"De todos modos, las tasas de descenso fueron mucho menores a las que se registraron a lo largo de 2016 y eso es un dato positivo", agregó CAME en el trabajo que detalló cómo le fue a cada uno de los rubros.

Por ejemplo, el informe dice que en ‘Electrodomésticos y artículos electrónicos’, las cantidades vendidas declinaron 3,8% frente al mismo mes del año pasado”.

“No es un mal resultado si se observa que era uno de los rubros que más derrumbe tuvo en los últimos doce meses. La demanda se sostuvo con los aires acondicionados, ventiladores, se movió algo de heladeras y especialmente electrónicos pequeños y artículos de computación. Como es habitual, las operaciones de reyes fue una tracción a ese ramo. Sobre el fin de este periodo, hubo anticipo de pedidos de productos de mayor valor frente a la posibilidad que la medida de Precios Transparentes encarezca o anule las cuotas sin interés", analizó.

En tanto, en ‘Jugueterías, librerías y rodados’, consideraron que que "las ventas no estuvieron mal. Se despachó casi lo mismo que el año pasado en cantidades (sólo cayeron 0,3%) aunque con mejor resultado en la salida de juguetes que en la venta de artículos de librería, que se mantuvo floja. La operaciones de reyes ayudó y algunos anticipos de compras de útiles escolares habituales en esta época, pero no alcanzó para cambiar la tendencia".

Mientras que en "Indumentaria, las cantidades vendidas bajaron 2,2% anual en enero. "No fue un mal mes para los comercios que pudieron lanzar ofertas y descuentos, porque la gente fue lo que más buscó y compró. Igual el mercado notó el freno que sigue teniendo el consumo, con muchas consultas y pocas operaciones a la hora de tomar la decisión", señaló la Camára en las conclusiones del relevamiento.

Por último el rubro ‘Neumáticos’ tuvo un comportamiento dispar.

"En el promedio, las cantidades vendidas cayeron 2,6% frente a igual mes del año pasado. Pero los comercios declararon comportamientos muy disímiles: en provincias como Misiones se expusieron derrumbes de hasta 30% en las cantidades vendidas, en buena medida por la competencia de precios que ofrece Paraguay", señaló.

"Lo mismo sucedió en algunas ciudades de Mendoza, donde la gente cruzaba a comprar neumáticos a Chile. Pero en localidades de distritos como Santa Fe, Entre Ríos o Buenos Aires, hubo negocios con bajas y otros con aumentos importantes en las transacciones (se explicaría en la menor venta de unidades cero kilómetros en el año hizo estirar el auto usado y la gente lo acondicionó para viajar en el verano). Mientras comercios de Villaguay, Entre Ríos, declararon mermas en las ventas, otros de Colón en la misma provincia estuvieron en alza. Las mismas disparidades se observaron en el resto del país”, sentenció la entidad.



Fuente: