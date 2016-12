El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 12 diciembre 2016 Las ventas minoristas cayeron un 5% el fin de semana largo Según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, durante el fin de semana extendido la estadía promedio de los turistas fue más baja que en el mismo periodo de 2015. Además el gasto medio diario se ubicó en $630 por persona, sólo 28,5% mayor al de 2015, pero con una inflación que superó el 43%. Así las ventas minoristas cayeron un 5%, aunque se registró una inyección de ingresos en las economías regionales.

Las ventas minoristas durante el último fin de semana largo, por el 8 de diciembre, cayeron un 5%, a pesar que 1,4 millones de turistas se fueron de mini vacaciones y gastaron $2.911 millones en distintos puntos turísticos del país, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A través de un comunicado, la entidad aclaró que "el último receso largo del año tuvo una inyección de ingresos en las economías regionales. Sin embargo, las ventas minoristas vinculadas al sector tuvieron una baja frente a la misma fecha de la temporada pasada".

"En todo 2016 hubo 8 fines de semana largos donde 9,8 millones de viajantes recorrieron el país, generando gastos directos por $18.180 millones en las ciudades receptivas", reconocieron desde CAME.

La entidad explicó que frente al año pasado, la cantidad de turistas que viajó creció considerablemente, aunque la estadía promedio de permanencia fue más baja y el gasto medio diario este año se ubicó en $630 por persona, sólo 28,5% mayor al del 2015 (con una inflación que superó el 43%).



SANTOS ES OPTIMISTA DE CARA A LA TEMPORADA



CAME indicó que el fin de semana el destino más elegido fue la Costa Argentina y que la mitad de los turistas eligieron ciudades de la Provincia de Buenos Aires o el Litoral. En este sentido, la Secretaría de Turismo de Mar del Plata informó que en esa ciudad hubo una ocupación hotelera del 80%, mientras que en la provincia de Córdoba, que cuenta con alrededor de 120 mil plazas, ese porcentaje trepó hasta el 75%, con picos de más del 80% en Villa Carlos Paz que cuenta con 36.000 de esos sitios de hospedaje.

Así surgió del relevamiento que realizó el Ministerio de Turismo de la Nación (Mintur) con datos de las Secretarías de Turismo de todas las provincias, y del cual surgió que el mayor nivel de gasto promedio diario, que fue de más de 1.200 pesos, se registró en la zona de la Patagonia.

El trabajo también destacó que las más de 600 mil plazas hoteleras de todo el país alcanzaron, en promedio, una ocupación cercana al 52%, con picos del 60% en la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el 30% del total de esos sitios de alojamiento. La estadía promedio en todo el país, en tanto alcanzó las 3,3 noches, mientras que el gasto por turistas en ese lapso rondó los 2.100 pesos, según el trabajo estadístico del Mintur.

En este marco, el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, señaló que "los números del último fin de semana largo antes del verano son un indicador muy bueno del gran movimiento que esperamos para esta temporada en toda la Argentina".

A su vez, el ministro destacó "el compromiso del sector público y privado, de todas las provincias y municipios del país y de toda la cadena de valor turística para lograr que durante el verano los argentinos tengan opciones para todos los gustos y bolsillos".

Cabe recordar que en lo que va de 2016, ya hubo 8 fines de semanas largos (Carnaval, Semana Santa, Día de la Bandera, Día de la Independencia, homenaje a San Martín, Diversidad Cultural, Soberanía Nacional y este Día de la Inmaculada Concepción) donde viajaron 9,8 millones de turistas, con pernocte, y generaron un movimiento económico directo de $18.180 millones en las economías regionales.



