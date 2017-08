El Patagónico | Deportes | LEVANTAMIENTO DE PESAS - 31 agosto 2017 Lautaro Cossio se clasificó al torneo Nacional de Levantamiento Olímpico Al mismo tiempo, el representativo de Comodoro Rivadavia se consagró campeón de la fecha y logró el premio al mejor levantador del certamen.

Una nueva fecha del Torneo Patagónico de Levantamiento Olímpico tuvo lugar en Comodoro Rivadavia.

El torneo de pesas tiene como objetivo principal ser la instancia previa a los campeonatos nacionales, es selectivo para las distintas competiciones nacionales del año.

Cada atleta que realice la marca mínima correspondiente a la Federación Argentina de Pesas, tiene derecho a ser convocado a las competencias en distintos puntos del país.

En esta cuarta fecha, el equipo local de Comodoro Rivadavia salió campeón de la fecha y logró el premio al mejor levantador del torneo: Lautaro Cossio, quien además clasificó al Nacional.

A continuación se detallan los resultados del equipo chubutense durante la jornada:

1er Puesto Sub 17 - Lautaro Cossío - categoría 69 kg

1er Puesto Sub 20 - Emanuel Barrientos - Sub 20

2do Puesto Sub 20 - Lucas Andrade - categoría 69 Kg

3er Puesto Sub 20 - Facundo Haro - categoría 77 Kg

3er Puesto Sub 17 - Rodrigo Aldecoa – categoría 85 Kg

3er Puesto Mayores - Facundo Llorens - categoría 77kg

Cabe señalar que el torneo que se realiza una vez por mes en cada provincia patagónica, destacando que la próxima fecha se llevará a cabo el 30 de septiembre en Río Gallegos, Santa Cruz.



