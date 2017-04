El Patagónico | Regionales | INFORME ESPECIAL - 23 abril 2017 Lavó la camioneta pero el barro que quedó en el volante evitó que perdiera la cobertura Hay coberturas que sólo indemnizan destrucción total y no daños parciales.

El gerente de la sucursal Comodoro Rivadavia de La Caja de Ahorro y Seguros, Pablo Machuca, advirtió que una gran cantidad de personas desconocen si el plan de seguros automotor que contrataron les cubre los daños ocasionados por el temporal, por lo que brindó una serie de recomendaciones para efectuar el reclamo en caso que corresponda.

"Hay mucha gente que por ahí no sabe si la cobertura de terceros completo tiene también una cobertura de destrucción total y por eso no se acerca a su aseguradora. Lo primero que tiene que saber la gente es que no tiene que lavar su vehículo porque dificulta la tarea de los técnicos. Ellos se fijan hasta donde llegó el barro y de esta manera, todos los trámites se realizan más rápido", graficó.

"Hemos tenido casos donde la gente lavó el auto y no presentó ningún reclamo y, lamentablemente, ahora ya es tarde para realizar la denuncia porque no hay forma de comprobar hasta dónde llegó el barro o el agua", agregó.

Asimismo, el gerente de la sucursal de La Caja graficó: "lógicamente si en el peritaje del auto se establece que el temporal afectó un 40% del vehículo, entonces no es destrucción total, pero hubo casos donde tratamos excepciones. Uno fue el de una (Toyota) Hilux donde el propietario no sabía que el seguro le cubría la destrucción total y llevó la camioneta a lavar. Luego vino para acá y se le tomó la denuncia. Solamente porque el barro estaba tan marcado que en el volante todavía se podía ver hasta dónde había llegado".

"Este fue uno de los casos y se hizo una excepción donde la gente de Buenos Aires decidió aceptar la denuncia pero el cliente se tiene que sacar las dudas antes de hacer cualquier cosa. Tiene que acercarse a los seguros o llamar a los 0800 para no correr el riesgo de perder la cobertura", recomendó.

