El Patagónico | Policiales | apuñalado - 08 mayo 2017 Le asestaron cuatro puñaladas a un hombre que el día anterior había defendido a una mujer José Luis Gajardo resultó herido de cuatro puñaladas ayer a la tarde en un inquilinato ubicado en Ignacio Rucci al 2000 del barrio Máximo Abásolo. La agresión se habría desencadenado porque la noche anterior Gajardo y otro inquilino defendieron a una mujer que estaba siendo agredida en el lugar. Alfredo Félix Navarrete y Eduardo Javier Navarrete habrían sido quienes golpearon a la joven en un incidente que se produjo en medio de un asado. Los hermanos Navarrate fueron expulsados del lugar, pero volvieron ayer pasadas las 17 y se los señala como los sospechosos de haber apuñalado a Gajardo. La víctima fue trasladada al Hospital Regional, pero no correría riesgo vital.

José Luis Gajardo (22) fue trasladado ayer, a las 18:30, al Hospital Regional luego de haber recibido cuatro puñaladas en un inquilinato ubicado en Ignacio Rucci 2083 del barrio Máximo Abásolo.

El motivo de la agresión habría comenzado en la noche del sábado cuando Alfredo Félix Navarrete (29) y Eduardo Javier Navarrete (cuya edad no fue precisada) estaban cocinando un asado. Por motivos que investiga la policía, los hermanos Navarrete habrían golpeado a una mujer que vivía allí, lo que generó que tanto Gajardo como otra persona identificada como Víctor González salieran en defensa de la joven agredida. No solo lograron defender a la mujer sino que también expulsaron a los Navarrete del inquilinato.

Sin embargo, ayer sobre 17 los hermanos se volvieron a presentar en el lugar en compañía de un individuo identificado por la policía como Néstor Ovando (29). Fue para llevarse las cosas del departamento que ocupaban. También habrían querido tomarse venganza.

Primero quisieron ingresar al departamento de González y aunque rompieron la puerta de ingreso no lograron su cometido por lo que se dirigieron al departamento de Gajardo. Este se encontraba durmiendo y Alfredo Félix Navarrete habría sido quien le asestó cuatro puñaladas entre el estómago y la zona pulmonar.

Vecinos observaron el ataque y dieron el alerta a los efectivos de la Seccional Séptima que se movilizaron rápidamente y lograron detener a los sospechosos en inmediaciones del inquilinato.

Se movilizaban a bordo de un Renault Logan -dominio KQK 896- que fue secuestrado. Mientras, entre las pertenencias de Ovando se encontró un arma blanca que sería la que se utilizó en el ataque, informaron fuentes policiales.

En cuanto al herido, fue llevado al Hospital Regional y según las fuentes consultadas, no correría riesgo vital.

El lugar donde se produjo el ataque es el mismo inquilinato donde Mario Díaz asesinó a martillazos a Valeria Palma el sábado 27 de agosto del año pasado.

