El Patagónico | Policiales - 05 febrero 2017 Le dictaron 45 días de prisión preventiva por manipular un arma de fuego en Trelew Néstor Fabián Riquelme fue detenido el miércoles en el barrio Constitución de Trelew cuando manipulaba un arma de fuego. El imputado cuenta con antecedentes de robo y usurpación de la vivienda. La juez Mirta Moreno dispuso 45 días de prisión preventiva para el sujeto, mientras se lleve a cabo la investigación.

Los vecinos del Sector B del barrio Constitución de Trelew observaron el miércoles cerca de las 20, a dos hombres manipulando armas de fuego por lo que decidieron alertar al personal policial. Cuando arribaron los efectivos policiales encontraron a los sujetos sentados sobre un nicho de gas. Sin embargo, cuando iban a realizar la requisa, uno de ellos intentó huir, cayendo, en ese instante, una pistola calibre 22 larga con un cartucho en la recámara.

Uno de los individuos fue detenido e identificado como Néstor Fabián Riquelme. En la audiencia control de detención, el fiscal Rubén Kholer solicitó que el sujeto permanezca en prisión preventiva por 45 días, considerando la probable autoría de un hecho grave, dado el horario, peligrosidad y vulnerabilidad de los vecinos, siendo un delito doloso consumado.

Kholer, además, destacó el peligro de fuga observándose las características del hecho, a lo que se suma la expectativa de pena, que sería de entre cuatro y diez años de prisión, y que no admitiría condicionalidad.

El fiscal también enumeró antecedentes del imputado; pedidos de rebeldía, condena en un juicio abreviado por un hecho de robo agravado por uso de arma en perjuicio de una estación de servicio y otros hechos cuando era menor de edad. Además comunicó que actualmente se lo procesa por un hurto ocurrido en diciembre, cuando se le secuestró un arma calibre 38, y otro hecho vinculado con la usurpación del departamento donde actualmente vive. Del inmueble, según la víctima, Riquelme se apoderó portando un arma de fuego y prácticamente echándolo.

Por todos estos antecedentes, Kholer, consideró que la medida de coerción solicitada era razonable e imprescindible y no podía ser suplida por alguna otra medida.

El defensor Carlos Pericich, en tanto, negó la autoría de su cliente, manifestando que eran dos las personas requisadas y relativizó los antecedentes, dado que se tratan de procesos y condenas cumplidas. En consecuencia, la Defensa pidió la libertad de Riquelme y en caso de no ser aceptada, solicitó medidas sustitutivas con firmas diarias en la Oficina de Ejecución Penal.

Teniendo en cuenta el testimonio de ambas partes, la juez Mirta Moreno solicitó la apertura de investigación quedando las actuaciones a cargo del fiscal general Marcos Nápoli. La magistrado también resolvió la prisión preventiva de Riquelme por 45 días.





