El Patagónico | Policiales - 07 febrero 2017 Le dictaron dos meses de preventiva al imputado por el homicidio de Cattelani José Pérez fue imputado por el homicidio de Jonatan Cattelani y la tentativa de homicidio de otras tres personas que se encontraban con la víctima durante la mañana del domingo. A pedido de la Fiscalía, la juez natural de la causa formalizó la investigación, otorgándole dos meses para concluirla e idéntico plazo de prisión preventiva.

La audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra José Manuel “Perico” Pérez (34) se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y estuvo presidida por la juez penal, Daniela Alejandra Arcuri. La Fiscalía fue representada por la fiscal general, Cecilia Codina, mientras que el imputado estuvo asesorado por el abogado particular, Daniel Fuentes.

En ese marco la acusadora pública pidió que se formalice la apertura de investigación preparatoria contra Pérez y calificó el hecho como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, tres hechos.

La fiscal también solicitó que se declarara legal la detención y al relatar el hecho señaló que el mismo ocurrió el domingo 5, aproximadamente a las 9 de la mañana, cuando Pérez llegó a bordo de una Renault Kangoo y se estacionó frente a la casa de Cattelani, ubicada en la zona alta de las calles Pieragnoli y Antonio Garcés, en el límite de los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano.

Del rodado bajaron tres personas. A Pérez lo ubicó al volante y sobre el mismo los testigos indicaron que descendió con un arma de fuego y comenzó a efectuar al menos 7 disparos contra todas las personas que estaban bebiendo afuera de la casa y uno de ellos le provocó la muerte a Cattelani.

En cuanto al plazo de la investigación, la fiscal estimó como suficiente el de dos meses, e idéntico tiempo requirió para cautelar el proceso a través del dictado de la prisión preventiva.



CUATRO TESTIGOS

PRESENCIALES

En cuanto a los elementos de convicción que tiene en su poder, Codina refirió los cuatro testimonios de los testigos presenciales y al proyectil extraído del cuerpo, el cual deberá ser sometido a una pericia balística para determinar el calibre del arma utilizada. Al respecto, hay que aclarar que el arma no fue encontrada en los dos allanamientos que se realizaron.

El sospechoso también fue sometido a una pericia de dermonitrotest que se llevó a cabo 10 horas después del hecho y la misma arrojó resultados negativos. No obstante, la conductora de la investigación adelantó ayer en la audiencia que requerirá la apertura de los celulares secuestrados y las imágenes de las cámaras de monitoreo.

Por su parte el defensor no cuestionó la legalidad de la detención, pero sí discrepó con la calificación del hecho y sostuvo que el concurso real con las tentativas de homicidio son únicamente para elevar la pena y si bien reconoció que el avance de la investigación será lo que permitirá aclarar el caso, la calificación podría quedar como homicidio culposo y abuso de arma.

El abogado también cuestionó el dictado de la prisión preventiva y pidió el arresto domiciliario, mientras agregó que para el caso que la juez entienda que corresponde dictar la prisión preventiva, que la misma no supere los 30 días.

Tras escuchar a las partes, la juez efectuó una serie de consideraciones; tomó lectura de los testimonios de las personas que presenciaron el hecho y resolvió formalizar la apertura de la investigación con la calificación propuesta por la fiscal. En el mismo sentido resolvió otorgar la prisión preventiva por dos meses y limitar el plazo de investigación en 60 días.



