Le dictaron dos meses de preventiva al joven que asaltó al remisero de Aleisa

La audiencia fue presidida por el juez penal Jorge Odorisio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general, Julio Puentes, y la funcionaria Andrea Rubio. El imputado, en tanto, recibió el asesoramiento de la abogada adjunta de la Defensa Pública, Claudia Torrecillas.En ese marco el fiscal pidió que se declare legal la detención de Jorge Cristian Romero (24), por haberse cometido en flagrancia, y pidió que se formalice la apertura de investigación en su contra por el delito de robo agravado por ser cometido con el uso de "arma impropia", en calidad de coautor.Al referirse al hecho, el fiscal sostuvo que ocurrió a las 3:20 de la mañana del lunes y tuvo como víctima a un remisero de la agencia Aleisa. Romero y otro sujeto que no fue identificado hasta el momento, abordaron el auto en la zona céntrica e indicaron como destino 12 de Octubre y Los Nogales. Allí lo tomaron desde atrás con una soga alrededor del cuello para robarle.En su relato, el acusador público explicó que la víctima forcejeó para defenderse al tiempo que aceleró el rodado, el cual quedó colgado en un desnivel de la zona donde se produjo el ataque. Por fortuna logró liberarse y corrió en busca de ayuda, mientras los delincuentes revisaban el auto para alzarse con todas las cosas de valor que encontraron: el celular de la víctima, la radio para comunicarse con la base, el reloj para cobrar los viajes, las llaves del vehículo y 1.600 pesos en billetes de distintas denominaciones.La víctima pidió ayuda a un vecino que le abrió la puerta y desde allí llamaron a la policía. En cuestión de segundos llegó un móvil policial y alcanzó a ver a los dos sujetos cuando salían del remis y corrían. Uno logró sortear los cercos, deshaciéndose de los objetos malhabidos y perdiéndose en la oscuridad, mientras que Romero ingresó a una precaria vivienda y por detrás lo hizo la policía, facultada en este caso a ingresar por tratarse de una persecución.Así fue como se logró encontrar en su poder el equipo de comunicación, el reloj cobrador, la llave del auto y el celular, aunque la plata no apareció. Por ese motivo el robo quedó consumado.ANTECEDENTES COMPUTABLESRomero tiene antecedentes penales computables que surgen de una condena en suspenso de 2 años. Además tiene otros legajos en trámite, también por delitos contra la propiedad, ocurridos el 15 y el 20 de marzo. En esas causas –como informó en exclusiva El Patagónico- y pese a que la Fiscalía pidió su prisión preventiva, el juez Miguel Caviglia le había dictado medidas sustitutivas como presentaciones semanales ante un órgano de control, lo cual no fue impedimento para que Romero volviera a delinquir.En cuanto a la medida de coerción, Puentes solicitó el dictado de la prisión preventiva por el término de tres meses. Ello, por entender que existen elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho, como así también riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.La defensa, por su parte, no cuestionó la calificación ni el hecho, pero se opuso al dictado de la prisión preventiva y destacó que su defendido necesita asistencia médica que no podrá ser brindada en el lugar de detención. También cuestionó el plazo de la prisión preventiva en relación al plazo de investigación, por lo cual requirió el arresto domiciliario en la casa de su madre.Tras escuchar a las partes, el juez Odorisio dictó un cuarto intermedio y una vez que se reanudó el acto dio a conocer su resolución por medio de la cual declaró legal la detención, formalizó la apertura de investigación por el delito que calificó la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por el término de dos meses, fijando seis meses la investigación.