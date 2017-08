Le dictaron dos meses de prisión al imputado de balear a su pareja

Tal como informó El Patagónico en su edición de ayer, personal policial de la Seccional Sexta avanzó en la investigación que busca establecer quién baleó a la mujer que el jueves a la madrugada ingresó al Hospital Regional con tres heridas de bala en su abdomen. De esa manera detuvo a su pareja.

El hombre –cuya nombre no será revelado por este diario para no identificar a la víctima de la violencia de género– había sido inicialmente demorado en la Seccional Sexta, ya que a los efectivos policiales les llamó la atención que una vez que dejó a la mujer en la guardia del centro asistencial se marchó y no se quedó acompañándola.

La víctima dijo en un primer término que había sido baleada en la calle, más precisamente en Pieragnoli y Polonia por unos delincuentes que le habían robado la cartera cuando ella volvía a su vivienda del barrio San Cayetano tras una reunión con unas amigas.

Sin embargo, la policía descartó que el robo haya ocurrido en esa esquina ya que se peritó el lugar y también se analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió descartar esa versión.

Así, a partir de la recolección de nuevos indicios, se determinó la detención de la pareja de la víctima, la que finalmente se concretó en horas de la noche del jueves.

La policía también secuestró un Chevrolet Astra en el que el hombre llevó a la mujer al hospital. Además allanó la vivienda del barrio San Cayetano donde reside la pareja.

Los vecinos habrían escuchado disparos en la madrugada del jueves y según las fuentes consultadas, no sería la primera vez que la mujer sufre una situación de violencia familiar.

Ayer el hombre fue sometido a la audiencia de control de detención en la Oficina Judicial y el juez Jorge Odorisiom, ante la solicitud del Ministerio Público Fiscal, le dictó al sospechoso dos meses de prisión preventiva.

La mujer, madre de cuatro hijos, se recupera favorablemente de las heridas y es acompañada por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito del Ministerio Público Fiscal.