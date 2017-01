Le dictaron prisión preventiva al menor que provocó un accidente fatal en Trelew

La juez Ana Laura Servent valoró los elementos enunciados por el Ministerio Público Fiscal para imponerle a J.S. dos meses de prisión preventiva por su participación en el accidente en el que perdió la vida Gustavo López. El imputado robó una camioneta y después provocó el choque frontal hace tres semanas en Trelew.

La extensa audiencia se desarrolló en los tribunales en Trelew, donde la fiscal Silvia Pereira y la funcionaria Mónica Carlassare expusieron los pormenores del accidente ocurrido el 30 de diciembre último sobre la ruta Provincial 7.

Según la acusación, esa mañana el menor de edad robó una camioneta Toyota estacionada frente al domicilio de su propietario.

De acuerdo al testimonio de una vecina, el ladrón efectuó difíciles maniobras hasta que salió en dirección a la mencionada ruta que conduce a Rawson. Luego provocó el accidente en la zona denominada "Las Cinco Esquinas". Intentó sobrepasar a una Renault Kangoo a la cual rozó en su lateral y después colisionó de frente contra el auto que guiaba Gustavo López.

La víctima, quien iba hacia Trelew a cumplir con sus tareas laborales, sufrió graves lesiones. Permaneció dieciséis días en una sala de terapia intensiva hasta que el último domingo falleció. Otro testimonio indica que el menor de edad salió despedido por el parabrisas de la camioneta que conducía y terminó en la banquina, pero se negó a recibir atención médica.

Las acusadoras públicas imputaron al adolescente por los delitos de hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública, en concurso real, con homicidio culposo debido a conducción imprudente y antireglamentaria de automóvil.





ABUSO DE SUSTANCIAS

Sin desconocer que se trata de un menor de edad, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el término de dos meses con el fin de cautelar el proceso. Argumentaron sobre los peligros de fuga y entorpecimiento. El joven cuenta con dos causas en trámite por tentativas de robo, y la fiscal expresó que se entregó cuando ya era noticia pública su pedido de detención, es decir, que no fue una entrega espontánea.

Adelantó que en caso de ser condenado, la suma de los delitos posee una pena mínima de tres años y una máxima de once. En cuanto al entorpecimiento las fiscales detallaron que cuando se le intentó extraer muestra de sangre rechazó ese estudio en forma agresiva diciendo: "avisale a la gorra y al fiscal que no me van a tocar".

La asesora y una trabajadora social expusieron acerca de los tratamientos médicos del menor, su consumo de sustancias tóxicas y el seguimiento que se le realizaba.

En ese marco, la magistrada autorizó la apertura de la investigación por los delitos propuestos por la Fiscalía. Servent mencionó los informes negativos a la receptividad de J.S. para someterse a los distintos tratamientos brindados desde 2013.

"Se vislumbra que no se logró que asista a programa alguno, muestra un carácter agresivo y amenazante, no se puede imponer un límite maternal y es grave el consumo, sumado a que inclusive abandonó el año lectivo”, argumentó la juez.

Por ello, le impuso la prisión preventiva por dos meses en el Centro de Orientación Socio Educativo (COSE), o en caso de ser factible hasta su internación en un centro de adicciones.