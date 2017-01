El Patagónico | Regionales - 22 enero 2017 "Le generamos una riqueza al país y a nosotros nos devuelven sólo las migajas" Das Neves ratificó su reclamo a Nación para que regrese a Chubut "lo que corresponde". Recordó: "cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, el 72% quedaba en Nación: 72% de retenciones. Sería bueno que pongan plata ahí, porque durante años se llevaron la plata, la riqueza de nuestro petróleo".

El gobernador Mario Das Neves volvió a hablar de "las riquezas" que Chubut le genera al país siendo que "no llegamos a 600.000 personas" y ratificó: "estamos peleando" para que "vuelvan acá" los recursos que le corresponden a la provincia.

Así lo dijo en el marco de un enérgico discurso que pronunció ayer en Gualjaina al presidir el 89º aniversario de la localidad donde expresó: "no vivimos en un país federal, porque la realidad del noroeste, noreste y de la Patagonia son distintas a la de la Pampa Húmeda".

Dirigiéndose a los chubutenses, Das Neves también afirmó: "no tengan la menor duda que va a volver acá (lo que le corresponde a Chubut) porque tenemos los argumentos como corresponde y tenemos un pueblo que nos acompaña. Yo les agradezco a ustedes. Yo estoy firme como un soldado más con ustedes. No me van a voltear así nomás. Yo voy a seguir adelante y vamos a tener todas las cosas que necesita cualquier chubutense, viva donde viva", expresó el gobernador.



"NECESITAMOS

GENTE JOVEN"

Tras los cambios que ha introducido en el gabinete, el gobernador ratificó: "necesitamos gente joven. Súmense los jóvenes como se vienen sumando, tenemos que producir un trasvase generacional. Ya hay una dirigencia que terminó, que fue parte de esta historia de la no pelea, de la entrega en el año 88 y en el año 96 que entregaron recursos a otras provincias en vez de pelearlos por más recursos para nosotros".

Y sobre la Argentina no federal remarcó que desde Chubut "le generamos una riqueza al país que a nosotros nos devuelven migajas y yo ya he dicho que no queremos migajas. Queremos las cosas que nos corresponden, queremos las rutas como corresponden, queremos que nos aporten en la producción, porque ha cambiado".

"Hay una nueva realidad, no queremos solamente depender del petróleo que eso depende de un marco internacional y por supuesto que lo vamos a defender y sería bueno que pongan plata ahí, porque durante años se llevaron la plata, la riqueza de nuestro petróleo" dijo para recordar que "cuando el petróleo estaba a 100 dólares el barril, el 72% quedaba en Nación: 72% de retenciones", expresó.

Por esa razón, remarcó. "estas cosas hay que cambiarlas" y reafirmó: "las vamos a cambiar porque somos hipócritas si seguimos diciendo que vivimos en un país federal: no vivimos en un país federal porque la realidad del Noroeste Argentino, del Noreste Argentino, de la Patagonia es distinta a la de la Pampa Húmeda. Nosotros a los problemas los tenemos que pelear".



