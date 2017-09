Le llegaron $38.000 de factura eléctrica

Marcela Marin vive hace 20 años en el barrio Malvinas Argentinas, sin red de gas debe acudir a los artefactos eléctricos para calefaccionarse y pasó de pagar el año pasado 3500 pesos por los meses de junio y julio a pagar 38.000 para igual mes de este año. La mujer asegura que no puede costear el monto. Desde la SCPL señalan que es culpa de que no haya red de gas.

Una familia integrada por cinco personas que vive hace 20 años en el barrio Malvinas Argentinas, calle Ocaso, luego del temporal se vieron sorprendidos por las facturas de energía eléctrica que les llegaron para los meses de abril y mayo que fueron de 7000 pesos cada una.

Al ser usuarios electro intensivos, realizaron un pago en cuotas hasta diciembre, pero ya Marcela Marin y su familia anticiparon el año pasado que "no voy a saber qué hacer cuando me lleguen las nuevas facturas si ya 7000 pesos se nos hace difícil pagar" en comunicación con El Patagónico.

Pero nada podía anticiparle a Marcela lo que iba a pasar ayer cuando se acercó a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada: "cuando vi las facturas no lo podía creer, me dio una angustia. Les dije que no lo iba poder pagar y dejé las hojas ahí, pero hoy volví a ir y ver la situación, a ver qué pueden hacer, desde la Cooperativa me dijeron que iban a ver si había alguna fuga pero que igual tenía que pagarlas".

La mujer asegura que su familia vive hace 20 años allí, que pagó el terreno y la mensura: "pago todos los impuestos, hago todo bien, todo dentro de la ley y me vienen con estas cosas, qué tengo que hacer, colgarme o mudarme al Roca que una casa me sale alquilada con expensas, cuatro dormitorios y los servicios incluidos 19 mil pesos. Lo que tengo que pagar de luz es una locura".

Según indican a este medio desde la familia aseguran que tienen un equipo de aire y dos radiadores para calefaccionar la casa: "no tenemos ningún consumo de más o distinto al año pasado o el mes pasado siquiera. Acá en el barrio la etapa de gas recién está empezando y nosotros vamos a estar en la segunda o sea que recién el año que viene si Dios quiere, estoy hace 20 años y así estoy, así estamos. En total con la boleta de 7000 que tengo en cuotas más esas facturas tengo cerca de 50 mil pesos en servicios, no es posible vivir así".

En comunicación con este medio desde la SCPL indicaron que la familia: "tiene un consumo superior a los 5000 KW, por encima de los 2500 ya no entra dentro de los electrointensivos, en comparación con el año pasado en esa casa se consumieron menos de 2000, por eso vamos a verificar que no haya una fuga, pero el problema de la gente que no tiene gas es ese lamentablemente, nosotros no podemos hacer nada si no les ponen gas".