Le negaron la domiciliaria al imputado por el homicidio de René Barrionuevo

La audiencia de revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Jonatan Ezequiel Barou se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y estuvo presidida por el juez natural de la causa, Jorge Odorisio. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el funcionario, Cristian Olazábal, mientras que el imputado recibió la asistencia de su abogado particular, Guillermo Iglesias.La revisión se efectuó a instancia de la defensa, desde donde se insistió con una morigeración y para ello se aportó documentación a fin de reforzar el pedido de arresto domiciliario.En tal sentido se conoció que el imputado tiene una lesión en una de sus rodillas, la cual requirió de intervención quirúrgica y tiene origen en un accidente laboral, todo lo cual fue documentado con historia clínica.En el pedido efectuado por esa parte también se aseguró que la pareja de Barou sería quien estaría a su cuidado y bajo la responsabilidad de esta quedaría la custodia, garantizándose de esa manera que no se fugaría.Por su parte el funcionario de Fiscalía se opuso a cualquier tipo de morigeración y pidió al juez que no hiciera lugar al arresto domiciliario solicitado por la defensa, agregando que el peligro de fuga no se puede neutralizar porque entiende que la pareja del imputado no irá en contra de este denunciándolo en el caso de que intente ponerse en fuga.Tras escuchar a las partes el juez se tomó media hora para deliberar y una vez que se retomó el cuarto intermedio resolvió rechazar el pedido efectuado por la defensa y confirmó el mantenimiento de la prisión preventiva de Barou hasta el 12 de octubre, fecha en la que operará el vencimiento del plazo de investigación.FRENABA EL AVANCE DEL AGUAEl homicidio de René Barrionuevo ocurrió aproximadamente a las 19:30 del sábado 8 de abril, dos días después de que se desatara la segunda tormenta que causó la catástrofe de la que Comodoro Rivadavia aún no termina de reponerse. Fue en la calle Miguel Cané al 400 del barrio Ameghino Nuevo.Hay que recordar que el motivo de la agresión tuvo su origen en el zanjeo que la víctima realizaba para que no le entrara agua a su vivienda, lo cual presuntamente perjudicaba al sospechoso del crimen, quien tras una breve discusión -según el relato de la Fiscalía- tomó un arma de fuego y le efectuó un tiro en la cabeza, tras lo cual se dio a la fuga para presentarse el 12 de abril en compañía de su abogado y someterse allí a proceso.En el control de detención la Fiscalía enumeró los elementos de convicción para tenerlo como probable autor y lo imputó por el delito de homicidio simple y agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, solicitándole al juez Odorisio el dictado de la prisión preventiva por el término de 6 meses y el mismo plazo para culminar con la investigación, todo lo cual fue autorizado.