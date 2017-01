El Patagónico | Regionales | POLITICA - 21 enero 2017 Le pidió a los diputados que "paren la mano" con los gastos El gobernador Mario Das Neves cuestionó ayer los reclamos de la Legislatura provincial por la falta de envío de fondos de parte del Ejecutivo y criticó a los diputados porque mientras realizan esos pedidos compraron automóviles 0 Kilómetro.

En conferencia de prensa expresó: "es como que se quejen a quienes no les hemos pagado transporte, alimentos, los remedios, pero lo vamos haciendo" y en referencia a los legisladores dijo: "como están en receso, ¿para qué les vamos a pagar viáticos si están en sus casas?". Por eso les pidió que "ahorren un poquito de lo que se llevaron durante todo el año".

Además fue crítico por el aumento del 200% que aprobaron de su presupuesto, "con 200 millones de pesos empezaron el presupuesto y se fueron a 600, es el 200% y yo pregunto, incluso a los intendentes si hay 200% de aumento en un presupuesto anual", manifestó. Por eso les pidió a los legisladores provinciales: "paren un poquito la mano, muchachos".

En este marco Das Neves también cuestionó la compra efectuada por la Legislatura de automóviles 0 Kilómetro. "Seis coches nuevos", dijo en relación a la cantidad de vehículos adquiridos recientemente y comparó esa situación con otras áreas del Estado donde no hay ninguna posibilidad de compra. "Nosotros acá estamos mangueando coches", afirmó.

Por esa razón, indicó: "no hubieran comprado los coches". Y agregó: "nosotros vamos a pagar con lo que marca la ley, lo vamos a pagar cuando corresponda pero tenemos otras obligaciones y las vamos a cumplir".

El gobernador también señaló: "somos respetuosos de ellos y vamos a pagar lo que corresponde, pero no nos gusta para nada muchas cosas de las que cobran, pero es así, ellos se tienen que hacer cargo".

Fuente: