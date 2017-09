El Patagónico | Policiales | ASALTO - 10 septiembre 2017 Le pusieron un cuchillo en el cuello para robarle el teléfono dentro de una farmacia Dos delincuentes ingresaron ayer a las 10:10 a la farmacia "Favaloro", de Balbín y Polonia, en el San Cayetano. Uno de ellos amenazó a una clienta con un cuchillo y le quitó el teléfono celular. Fue lo único que robaron antes de huir.

Dos ladrones ingresaron ayer a las 10:10 a la farmacia "Favaloro", ubicada en Ricardo Balbín y Polonia del barrio San Cayetano y uno de ellos le puso un cuchillo a la altura de la garganta a una clienta para despojarla de su teléfono celular. La víctima en ese momento estaba comprando junto a su hija cuando fue amenazada por los asaltantes.

Los delincuentes tras robar escaparon por la calle Balbín.

Personal policial de la Seccional Sexta tomó intervención en el lugar así como la Brigada de Investigaciones. Las características de los delincuentes fue comunicada a todos los policías que patrullaban la zona, pero no pudieron ser detenidos.

En el lugar del robo, El Patagónico intentó dialogar con una de las trabajadoras de la farmacia pero no quisieron brindar declaraciones por lo sucedido.

La zona del robo es la misma en la que Rubén Carrillo fue asaltado por una pareja en la madrugada del 27 de agosto. Le asestaron varios puntazos, que le comprometieron el sistema digestivo y falleció el jueves último en el Hospital Regional. Se trata de un crimen que aún está impune ya que no hay sospechosos identificados.



Fuente: